Tài xế dương tính với ma túy, lái xe đầu kéo vượt đèn đỏ bị phạt gần 60 triệu

(VTC News) -

Ngày 25/10, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định xử phạt 59,9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng với tài xế Đỗ Văn Tuấn (SN 1990, trú tại Phú Thái, TP Hải Phòng). Người này bị xử phạt vì lái xe trong tình trạng dương tính với chất ma túy, vượt đèn đỏ và vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Trước đó, từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội Facebook về trường hợp xe đầu kéo có nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn (Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên) đã vào cuộc xác minh.

Tài xế Đỗ Văn Tuấn lái xe đầu kéo vượt đèn đỏ, vượt xe trong trường hợp không được vượt xảy ra ngày 16/9.

Kết quả xác định, ô tô đầu kéo mang biển số 15C-115.01 kéo theo sơmi rơmoóc 15R-056.13, vị trí ghi hình thuộc Km46+100 đến Km46+600, Quốc lộ 39, xã Long Hưng và ngã tư có đèn tín hiệu giao thông tuyến ĐT468, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên.

Qua tra cứu, phương tiện trên thuộc sở hữu của một doanh nghiệp vận tải ở phường An Dương, TP Hải Phòng. Làm việc với đại diện công ty, cảnh sát xác định tài xế vi phạm là Đỗ Văn Tuấn.

Chiều 19/9, Tổ công tác Trạm CSGT Cầu Nghìn phát hiện xe đầu kéo có đặc điểm giống như phản ánh đang chạy trên địa bàn xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên nên ra lệnh dừng xe kiểm tra. Lái xe Tuấn thừa nhận là người điều khiển phương tiện vào chiều 16/9 - thời điểm bị người dân ghi hình, phản ánh.

Tổ công tác phối hợp Công an xã Long Hưng và Trạm Y tế xã Long Hưng kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe. Kết quả không có nồng độ cồn trong hơi thở, tuy nhiên lại dương tính với chất ma túy.

Vụ việc sau đó được chuyển tới Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 19/9, CSGT tiếp tục phát hiện tài xế Tuấn lái xe trong tình trạng dương tính với chất ma túy.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an xã Long Hưng và Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực VIII, tỉnh Hưng Yên thống nhất xác định hành vi của Đỗ Văn Tuấn không cấu thành tội phạm “Gây rối trật tự công cộng” mà là vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy định tại Nghị định 168/2024.

Các lỗi vi phạm gồm: Vượt xe trong trường hợp không được vượt, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy.

Do đó, cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc về cho Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên xử lý theo quy định.