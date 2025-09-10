(VTC News) -

Chắc hẳn mỗi người trưởng thành ít nhất một lần trong đời đều từng nhìn thấy một hộp kim loại dùng để vận chuyển và lưu trữ nhiên liệu. Thông thường, đây là những thùng nhôm hoặc thép có dung tích từ 5 đến 20 lít.

Bình nhiên liệu Jerrycan vẫn là chuẩn mực lưu trữ nhiên liệu từ chiến trường đến đời sống. (Nguồn: Finenews)

Jerrycan — thiết kế của loại thùng chứa này, phiên bản mà chúng ta đều quen thuộc - được phát triển tại Đức dưới thời Hitler vào năm 1937. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao tay cầm của những chiếc hộp như vậy lại được chia thành ba phần, đặt cách đều nhau?

Vào thời điểm đó, nhu cầu cải tiến thùng chứa nhiên liệu là rất cấp thiết, bởi các loại thùng cũ thường gây ra hỏa hoạn. Nhiên liệu khi ấy được lưu trữ trong các thùng 200 lít và được rót vào lon thiếc 20 lít có nắp vặn. Không cần nói cũng biết, mức độ an toàn cháy nổ rất thấp, chưa kể đến sự bất tiện trong việc sử dụng và vận chuyển.

Trước tình hình đó, bộ chỉ huy quân đội Đức đã phát động một cuộc thi thiết kế thùng nhiên liệu mới. Phiên bản thành công nhất là mẫu hình chữ nhật cổ điển do nhóm kỹ sư dưới sự dẫn dắt của Gründfogel phát triển.

Thiết kế thùng nhiên liệu mới giúp việc sắp xếp và vận chuyển trở nên dễ dàng hơn. (Nguồn: Finenews)

Thiết kế này hiệu quả đến mức vào năm 1939, khi chiến tranh bắt đầu, quân đội Đức đã có hàng nghìn chiếc hộp tiện lợi như vậy trong kho. Sau chiến tranh, chúng được sản xuất cho mục đích dân sự và nhanh chóng phổ biến trên toàn thế giới.

Những ưu điểm nổi bật của thiết kế: Hình dạng chữ nhật giúp dễ dàng mang theo bằng tay và vận chuyển bằng phương tiện mà không lo lật đổ hay cháy nổ; không có chi tiết thừa nhô ra ngoài, giúp xếp chồng hợp lý và tối ưu không gian. Nắp mở nhanh hơn nhiều so với loại nắp ren truyền thống. Miếng đệm cao su bịt kín nắp, không rơi ra ngay cả khi không sử dụng.

Nắp kín, gioăng cao su, chốt an toàn từng chi tiết nhỏ trong thiết kế Jerry-can đều phục vụ sự sống còn trên chiến trường và ngoài đời (Nguồn Finenews)

Vậy còn với 3 tay cầm thì sao? Chúng được thiết kế để linh hoạt trong việc mang vác. Một người có thể xách hai hộp cùng lúc bằng một tay, tức là mang được bốn hộp rỗng bằng cả hai tay. Với hộp đầy, nếu quá nặng, hai người có thể chia nhau mỗi bên một tay cầm.

Đây chính là ví dụ điển hình cho một giải pháp thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ thông minh — và vẫn hữu dụng cho đến ngày nay.