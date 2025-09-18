Suntory PepsiCo Việt Nam tiên phong thúc đẩy chiến lược bao bì bền vững

(VTC News) -

Chiến lược phát triển bao bì bền vững: Từ cam kết đến hành động

Là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, Suntory PepsiCo xác định bao bì bền vững không chỉ là một trách nhiệm, mà là trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững. Doanh nghiệp này đã triển khai đồng bộ chiến lược dựa trên bốn mục tiêu cốt lõi: Giảm sử dụng nhựa nguyên sinh, tăng cường sử dụng nhựa tái sinh (rPET) cho bao bì, thiết kế bao bì có khả năng tái chế hoặc tái sử dụng, và nâng cao hiệu quả thu gom thông qua giáo dục cộng đồng.

Với mục tiêu giảm lượng nhựa nguyên sinh sử dụng, năm 2022, Suntory PepsiCo ra mắt chai Aquafina với bao bì có trọng lượng nhẹ nhất trong toàn bộ hệ thống PepsiCo toàn cầu, góp phần cắt giảm đáng kể lượng nhựa nguyên sinh đầu vào, giảm hơn 5.700 tấn nhựa nguyên sinh trong riêng năm 2023, tương đương giảm gần 23.000 tấn khí CO₂ phát thải ra môi trường trong năm.

Cùng năm, Suntory PepsiCo cũng là doanh nghiệp nước giải khát đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu sản phẩm Pepsi sử dụng 100% nhựa tái sinh (rPET) cho bao bì. Đây không chỉ là bước tiến trong đổi mới vật liệu, mà còn là thông điệp mạnh mẽ thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn bao bì nhựa tại Việt Nam. Danh mục các sản phẩm sử dụng nhựa tái sinh (rPET) tiếp tục được mở rộng, minh chứng cho cam kết lâu dài của công ty trong việc ngày càng giảm lượng nhựa nguyên sinh đầu vào.

Công ty cũng đẩy mạnh việc cải tiến thiết kế bao bì theo hướng dễ tái chế, phân hủy hoặc tái sử dụng. Việc loại bỏ nhãn không tái chế, thay thế seal nắp chai khó phân hủy, và xử lý các vật liệu đặc thù trong hệ thống Bag-in-Box là minh chứng cho nỗ lực tiên phong trong tái thiết kế bao bì sản phẩm, đặt nền móng cho những chuẩn mực mới về bao bì bền vững trong ngành.

Đến nay, hơn 90% bao bì của Suntory PepsiCo có thể tái chế, tái sử dụng hoặc phân hủy sinh học – thể hiện quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ trong lời kêu gọi giảm tối đa nhựa sử dụng một lần.

Đồng hành, hợp tác giải bài toán bao bì sau tiêu dùng

Suntory PepsiCo còn là một trong những doanh nghiệp tiên phong thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất với nâng cao hiệu quả hệ thống thu gom và phân loại, tái chế bao bì. Công ty là một trong những đồng sáng lập Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam), nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn bằng cách làm cho hoạt động thu gom và tái chế trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả và bền vững hơn.

Hoạt động đào tạo và hỗ trợ cho lực lượng thu gom ve chai phi chính thức.

Những thông tin về khả năng tái chế của bao bì được in trực tiếp lên sản phẩm, giúp người tiêu dùng dễ dàng đưa ra quyết định thân thiện với môi trường. Đặc biệt, công ty chú trọng đào tạo và hỗ trợ cho lực lượng thu gom ve chai phi chính thức – những người làm việc trực tiếp với rác thải nhựa mỗi ngày.

Thông qua các khóa tập huấn, họ được trang bị kiến thức phân loại, kỹ năng xử lý rác tại nguồn, và cả kỹ năng đảm bảo an toàn lao động. Điều này không chỉ giúp tăng hiệu quả hệ thống tái chế mà còn góp phần cải thiện sinh kế một cách bền vững.

Chạm đến thế hệ trẻ – gieo mầm tư duy bền vững

Suntory PepsiCo cũng đặt mục tiêu thay đổi hành vi người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Năm 2024, công ty phối hợp với nhiều trường đại học tổ chức các khóa tập huấn về phân loại rác tại nguồn, giới thiệu kiến thức về vòng đời của bao bì nhựa và thực hành tái chế nhằm khơi dậy tinh thần sống xanh và lan tỏa những tác động tích cực đến cộng đồng.

Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp với nhiều trường đại học tổ chức các khóa tập huấn.

Hơn ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, Suntory PepsiCo không ngừng nỗ lực đổi mới và phát triển vì một tương lai bền vững. Bên cạnh chiến lược bao bì bền vững, những sáng kiến như phủ xanh rừng đầu nguồn với chương trình Water of Life, chương trình giáo dục môi trường Mizuiku – Em yêu nước sạch đã đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Suntory PepsiCo Việt Nam nhận giải thưởng “Ngôi sao xanh” với những sáng kiến và hành động tiên phong trong kiến tạo giải pháp sản xuất, kinh doanh bền vững.

Suntory PepsiCo đã nhận giải thưởng “Doanh nghiệp phát triển bền vững khu vực Châu Á” tại Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES Awards - Malaysia); được AmCham vinh danh vì các sáng kiến ESG mang lại tác động tích cực cho cộng đồng; đoạt Giải “Education Equality and Access Award” tại ESG Business Awards (Singapore) cho chương trình giáo dục nước sạch “Mizuiku”.

Tháng 8 vừa qua, công ty tiếp tục được vinh danh là “Ngôi sao xanh” tại sự kiện Phát triển bền vững 2025 do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức. Đây không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho vai trò tiên phong của Suntory PepsiCo trong hành trình kiến tạo một tương lai xanh tại Việt Nam.