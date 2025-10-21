Sự thật môn võ nổi tiếng Trung Quốc bị hiểu lầm do Trương Tam Phong sáng tạo

(VTC News) -

Thiên Địa Nhân Tam Tài Bát quái chưởng, do võ sư cuối thời nhà Thanh là Đổng Hải Xuyên sáng tạo, nguyên gốc được gọi là “Chuyển Chưởng”, “Thôi Ma”, hay “Vô Cực Nhất Khí Chưởng”. Đây là dòng chính của Bát quái chưởng, được truyền lại bởi đại đệ tử Doãn Phúc.

Văn học và truyền thuyết dân gian Trung Quốc thường nhắc đến Bát quái chưởng là môn võ công của phái Võ Đang do Trương Tam Phong sáng tạo. Tuy nhiên, thực tế không hẳn là như vậy.

Nguồn gốc không phải Trương Tam Phong

Thiên Địa Nhân Tam Tài Bát quái chưởng là một môn nội gia quyền, gọi tắt là Bát quái chưởng, được Đổng Hải Xuyên sáng tạo vào thời vua Gia Khánh nhà Thanh. Tổ sư Đổng Hải Xuyên, họ Đổng, tên Hải, tự Hội Xuyên, người dân gian gọi là Đổng Hải Xuyên, quê ở thôn Chu Gia Ổ, huyện Văn An, tỉnh Hà Bắc.

Vào thời Gia Khánh, ông học võ tại núi Vân Bàn (Cửu Hoa Sơn) dưới sự chỉ dạy của lão tổ Bích Đăng Hà. Sau khi xuất đạo, ông đảm nhiệm vai trò tổng quản võ thuật tại phủ Túc Vương. Vì truyền dạy Bát quái chưởng trong hoàng tộc nhà Thanh, ông được gọi là “Đổng Thái Sư”. Võ công của ông đạt đến cảnh giới cao, danh chấn kinh thành, được Túc Vương ban tặng biển hiệu “Đại Thanh Nhất Nhân”.

Đổng Hải Xuyên là người sáng tạo ra Bát Quái Chưởng

Tương truyền Đổng Hải Xuyên từ nhỏ yêu thích võ thuật, chu du khắp nơi, vì bênh vực kẻ yếu ở quê nhà, liên quan đến án mạng, ông trốn đến kinh thành, làm thái giám tại phủ Túc Vương, ẩn mình không lộ tài năng. Người trong phủ không biết ông là cao thủ kỹ chiến. Khi đó, tổng quản hộ viện phủ Túc Vương tự tiến cử biểu diễn võ thuật trước sân diễn võ, khiến Túc Vương rất hài lòng, thu hút đông đảo người xem.

Có một lần, Túc Vương gọi Đổng công dâng trà, nhưng do đám đông chen lấn, ông không thể tiến vào. Trong lúc gấp rút, ông một tay cầm khay, một tay cầm ấm, nhảy qua đám đông, dâng trà đến trước Túc Vương. Vương gia kinh ngạc, hỏi: “Ngươi cũng tinh thông võ thuật sao?” Ông đáp: “Hiểu chút ít". Túc Vương ra lệnh biểu diễn ngay tại chỗ.

Đổng Hải Xuyên thong dong biểu diễn, thân pháp xoay trái phải, bộ pháp nhanh nhẹn, chưởng pháp thần xuất quỷ nhập, biến hóa đa dạng. Thân thể lúc cao lúc thấp, lúc bay lên cả trượng, lúc hạ xuống như diều hâu lướt rừng, như mây trôi nước chảy, không ngừng nghỉ. Người xem sững sờ, im phăng phắc.

Đột nhiên, Đổng Hải Xuyên vận khí tung người lên cao vài thước, xoay tròn hạ xuống, không một tiếng động. Vương gia kinh ngạc, hỏi: “Môn này tên gì?”. Khi đó, Đổng Hải Xuyên nghĩ rằng quyền pháp này do mình sáng tạo, chưa đặt tên, bèn ứng biến gọi là Bát quái chưởng.

Từ đó, Bát quái chưởng bắt đầu nổi danh, truyền nhiều đời tới nay. Cái tên này vô tình trùng với môn võ Bát quái chưởng của phái Võ Đang, theo truyền thuyết do Trương Tam Phong sáng tạo ra. Tuy nhiên, chưa có tài liệu nào cho thấy 2 môn Bát quái chưởng có liên hệ với nhau.

Bát quái chưởng của Đổng Hải Xuyên về sau được truyền tới đời thứ 5 là Lưu Anh Tuấn ở An Bình. Do thiên tư thông minh, ông được sư phụ Trương Văn Anh cho học với sư công Kim Tằcng Khải. Kim Tằng Khải đích thân tặng ông bức chân dung tổ sư Đổng Hải Xuyên làm kỷ vật.

Bức chân dung này là độc nhất, ghi lại tên thật, võ công và võ đức của tổ sư Đổng. Sau khi chăm sóc Kim Tằng Khải đến cuối đời, Lưu Anh Tuấn trở về quê ở huyện An Bình làm việc. Vào đầu thập niên 80, khi phong trào luyện võ trở nên thịnh hành nhờ bộ phim “Thiếu Lâm Tự”, ông Lý Tử Minh – chủ tịch Hiệp hội Bát quái chưởng Bắc Kinh – đã đến lấy các tài liệu quý giá về Bát quái chưởng, như “Tam Thập Lục Ca Quyết”, từ Lưu Anh Tuấn để công bố trên các ấn phẩm võ thuật, giúp môn võ này được truyền bá rộng rãi.

Môn võ độc lạ của Trung Quốc

Lưu Anh Tuấn tinh thông võ thuật truyền thống, chủ yếu luyện Bát quái chưởng, đồng thời giỏi các môn quyền khác như Phiên Tử, Hồng Quyền, Tra Quyền, Yến Thanh, Thái Cực, Tâm Ý Lục Hợp, cùng các loại binh khí như đao, thương, phán quan bút, kê trảo song việt… Ông qua đời năm 1984.

Võ nghệ của ông được truyền lại cho Lưu Học Nghĩa ở thôn Hà Tào, huyện An Bình. Lưu Học Nghĩa là người duy nhất kế thừa Thiên Địa Nhân Tam Tài Bát quái chưởng, được nhận chân dung tổ sư và quyền phổ, thuộc đời thứ sáu của Bát quái chưởng. Sau đó, ông truyền lại cho các đệ tử như Vương Siêu Viễn, Lưu Phác Tố và những người khác tại An Bình. Lưu Học Nghĩa hiện đã qua đời.

Lưu Học Nghĩa, truyền nhân đời thứ 6 của Bát Quái Chưởng

Thiên Địa Nhân Tam Tài Bát quái chưởng, do Đổng Hải Xuyên sáng tạo và được đại đệ tử Doãn Phúc truyền lại, thuộc nhánh “Trường Chi Bát Quái” của Bát Quái Môn. Môn võ này lấy nghi thức Hỗn Nguyên của trời đất làm thượng pháp, lấy độ tròn của Bát Quái làm hạ pháp, phù hợp với lý Dịch, có lịch sử gần 200 năm.

Baidu viết: “Bát quái chưởng thay quyền bằng chưởng, di chuyển theo hình tròn, phá vỡ lối đánh lấy quyền làm chủ và đi thẳng của các quyền pháp truyền thống, mở ra một chân trời mới cho võ thuật Trung Quốc”.

Sau khi được Lưu Anh Tuấn truyền đến An Bình vào thời kỳ đầu giải phóng, môn võ này không ngừng được kế thừa và phát triển. Bát quái chưởng chủ yếu dựa trên ba thế lớn (thượng, trung, hạ) và tám thế chưởng cổ (Lão Bát Thức). Ba thế lớn chia thành chín thế, mỗi thế biến ra bốn thế, còn gọi là “Tam Thập Lục Biến Thức”, với chiêu thức mang tên “Liên Hoàn Nguyệt Thức” và lý luận “Cửu Chuyển Lý Thiên”.

Người luyện Bát Quái Chưởng di chuyển theo hình tròn

Lão Bát Thức Chưởng Pháp tổng cộng 64 thế tay, có bình giải và nhận xét từ hai đời tổ sư Đổng Hải Xuyên và Doãn Phúc. Môn võ này có công năng dưỡng khí, dưỡng tâm, dưỡng tính trong việc rèn luyện sức khỏe, đồng thời mang nguyên lý sinh khắc liên miên không ngừng theo lý Dịch trong kỹ thuật chiến đấu.

Khi luyện, người tập đi vòng tròn, chuyển chưởng dựa trên đơn yêu (thắt lưng đơn), đánh chéo, tiến ngang, xoay tròn tự nhiên, hình thần như nhật nguyệt trên trời, âm dương giao thoa, như trời đất vận hành không ngừng, linh hoạt đa biến, xuất thần nhập hóa, giàu triết lý.

Đây là Bát quái chưởng truyền thống nguyên bản của tổ sư Đổng, tuy là võ học nhưng mang tính văn hóa thuần túy, lâu luyện giúp cường gân tráng cốt, là tinh hoa của “võ đạo hợp nhất”.

Để phát huy văn hóa truyền thống, năm 2016, Hiệp hội Bát quái chưởng huyện An Bình được thành lập. Các trạm hướng dẫn võ thuật Bát quái chưởng được thiết lập tại các công viên Hán Vương, Liên Hoa và Trung Tâm Lộ, thúc đẩy hoạt động thể dục toàn dân. Năm 2019, Thiên Địa Nhân Tam Tài Bát quái chưởng được công nhận là “Dự án di sản văn hóa phi vật thể cấp thành phố Hành Thủy”.