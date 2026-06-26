Sự kiện World Cup tổ chức cạnh đầm lầy cá sấu, CĐV sợ không dám đến

(VTC News) -

Theo tờ The Sun, khu vực lễ hội dành cho người hâm mộ World Cup tại thành phố Cancun (Mexico) rơi vào cảnh "ế khách" khi tổ chức ngay cạnh khu đầm lầy có cá sấu sinh sống.

Cancun Fut Fest được tổ chức để phục vụ người hâm mộ trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Ban tổ chức cho biết đây là lễ hội miễn phí với các hoạt động như chiếu trực tiếp các trận đấu, biểu diễn văn hóa, trò chơi và ẩm thực đường phố.

Cancun Fut Fest được tổ chức ngay bên cạnh đầm phá Nichupte, là nơi sinh sống của hàng nghìn con cá sấu hoang dã. (Ảnh: The Sun)

Tuy nhiên, địa điểm được lựa chọn lại khiến không ít người e ngại. Lễ hội này được tổ chức tại Malecon Tajamar, ngay bên cạnh đầm phá Nichupte - một khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng ở Cancun. Đây là nơi sinh sống của hàng nghìn con cá sấu hoang dã, nhiều con có chiều dài lên tới 15 feet (khoảng 4,5 m). Theo truyền thông Anh, ít nhất ba con cá sấu tại khu vực này từng tấn công con người.

Để vào được khu vực lễ hội, người hâm mộ phải đi bộ gần 800 m qua khu rừng ngập mặn, nơi cá sấu thường xuất hiện. Dọc tuyến đường có các biển cảnh báo khuyến cáo du khách tuyệt đối không rời khỏi lối đi vì nguy cơ gặp phải loài vật nguy hiểm này. Đáng chú ý, màn hình lớn phục vụ việc theo dõi các trận đấu được bố trí ngay sát bờ đầm phá - nơi cá sấu thường lên bờ nằm phơi nắng.

Điều khiến nhiều người lo ngại hơn là thời điểm cá sấu hoạt động mạnh nhất lại rơi vào lúc chạng vạng tối, cũng là thời gian diễn ra phần lớn các trận đấu của World Cup 2026.

Nhiều con cá sấu có chiều dài lên tới 15 feet (khoảng 4,5 m). (Ảnh: The Sun)

Trước những lo ngại về an toàn, lực lượng cảnh sát có vũ trang đã được triển khai tuần tra thường xuyên quanh khu vực lễ hội trong nhiều tuần qua. Dù vậy, lượng người đến Cancun Fut Fest vẫn khá thưa thớt, trái ngược với kỳ vọng ban đầu về một điểm tụ họp của người hâm mộ bóng đá trong mùa World Cup.

Việc lựa chọn địa điểm tổ chức giữa khu bảo tồn thiên nhiên có cá sấu sinh sống đang gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng ý tưởng tổ chức lễ hội ngay cạnh môi trường sống của loài săn mồi nguy hiểm là quyết định khó hiểu, dù cho khu vực đã được bố trí lối đi riêng và lực lượng an ninh giám sát liên tục.