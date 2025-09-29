Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM hoạt động từ 1/10

(VTC News) -

HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết về thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM tại kỳ họp thứ 4 diễn ra ngày 29/9. Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND TP.HCM.

Đồng thời, Sở chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ từ Bộ Xây dựng và các bộ, ngành trung ương. Trụ sở làm việc đặt tại số 168 đường Pasteur, phường Sài Gòn.

TP.HCM sau sáp nhập cần thiết có cơ quan chuyên môn làm nhiệm vụ quy hoạch xứng tầm. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Theo UBND TP.HCM, việc tái thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM nhằm thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn TP, trên cơ sở phát huy hiệu quả công việc của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (trước sắp xếp).

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM là đầu mối quản lý chung về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đáp ứng việc đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo của TP trong quy hoạch và việc quản lý phát triển vùng.

Đặc biệt là công tác quy hoạch và thực hiện các quy hoạch phải phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước thống nhất, đồng bộ với quy hoạch quốc gia, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài cho TP.

Cơ cấu tổ chức Sở gồm 6 phòng ban chuyên môn: Văn phòng; Phòng Tổng hợp và Ứng dụng công nghệ số; Phòng Quy hoạch chung; Phòng Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quy hoạch – Kiến trúc khu vực (hợp nhất 3 phòng trực thuộc trước đây).

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm 3 đơn vị, trong đó Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM được hình thành trên cơ sở hợp nhất Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM (cũ), Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương và Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM và Ban Quản lý phát triển đô thị TP (trên cơ sở chuyển nguyên trạng Ban Quản lý Phát triển đô thị TP.HCM trực thuộc UBND TP thành trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc).

Riêng các chức năng về quản lý nhà, kiểm định, giám định xây dựng của Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương được bàn giao về Sở Xây dựng TP.HCM tiếp tục quản lý.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 sáng 15/9, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết Thường trực Thành ủy đã có quyết định tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng. Việc tách Sở Quy hoạch kiến trúc khỏi Sở Xây dựng thuộc thẩm quyền TP.HCM, để tham mưu, giúp UBND TP.HCM quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc.

Lý giải thêm, ông Quang cho biết hiện nay trước quy mô TP.HCM sau hợp nhất, Thường trực Thành ủy TP nhận thấy cần có cơ quan chuyên môn, có đầy đủ sức mạnh, năng lực, trình độ để giải quyết câu chuyện quy hoạch của TP.HCM.Trong đó quan trọng nhất là xây dựng quy hoạch kinh tế, xã hội chung của TP.HCM mới với quy mô 14 triệu dân, diện tích gần 7.000 km².

Ngoài ra, còn rất nhiều quy hoạch bên dưới, ví dụ quy hoạch xây dựng, quy hoạch hạ tầng... cũng cần được thực hiện. Tháng 2/2025, tại kỳ họp thứ 21, HĐND TP.HCM khóa X thông qua Nghị quyết về việc thành lập và tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM.

Sở Xây dựng mới được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc. TP thành lập Sở Giao thông Công chánh trên cơ sở tổ chức lại Sở Giao thông Vận tải và tiếp nhận Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông, một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng từ Sở Xây dựng.

Đến tháng 4/2025, HĐND TP.HCM đã quyết nghị thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông Công chánh.Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM (cũ) được thành lập từ năm 2002, trên cơ sở cơ quan Kiến trúc sư trưởng thành phố.