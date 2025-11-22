Siêu đô thị - chìa khóa 'vàng' mở nút thắt nguồn cung nhà ở

(VTC News) -

Các siêu đô thị luôn được quy hoạch tổng thể từ đầu, kết nối giao thông mạnh, đủ không gian cho công viên, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại...giúp tạo nên một môi trường sống hoàn chỉnh, đẳng cấp - điều mà các đô thị truyền thống khó làm. Vì thế, xu hướng này dự kiến hút khách trong tương lai.

Giảm áp lực cho đô thị trung tâm

Nói về vai trò của các siêu đô thị đang được nhiều tập đoàn lớn tập trung xây dựng, phát triển, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA) - cho rằng, sự xuất hiện của những đại dự án với quy mô hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn ha là xu hướng trong phát triển đô thị, nhất là với các nước đang phát triển, đặc biệt ở châu Á.

Với sự bùng nổ của đô thị và tập trung dân cư ở đô thị, việc phát triển dự án khu siêu đô thị với quy mô lớn là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực cho đô thị trung tâm vốn đã trở nên quá tải, nhất là về hạ tầng.

“Do đó, các dự án siêu đô thị có vai trò quan trọng trong việc giãn dân từ khu trung tâm, để tái phân bổ dân số và nguồn lực. Đồng thời, với quy mô đủ lớn, những khu đô thị này có lợi thế trong triển khai xây dựng, thiết lập hạ tầng đồng bộ, hiện đại và tiện ích toàn diện, trong đó có việc hướng đến đô thị thông minh”, ông Châu nói.

Đồng tình với quan điểm trên, TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) - nhận định, mô hình siêu đô thị sẽ là đòn bẩy đưa Việt Nam bứt phá, đứng vào vị trí top đầu của Đông Nam Á và bước vào nền kinh tế top 20 thế giới trong giai đoạn 10 - 20 năm tới.

Theo ông Đính, mô hình các siêu đô thị quy mô hàng vai trăm, hàng nghìn ha đang xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây tại các địa phương và trở thành xu hướng ngày càng rõ nét.

“Trước đây chúng ta chỉ có những khu đô thị như Phú Mỹ Hưng đã có thể coi là lớn. Nhưng các siêu đô thị những năm gần đây đang xuất hiện ngày càng nhiều, nổi bật nhất mới đây là Vinhomes Green Paradise ở Cần Giờ quy mô 2.870 ha. Xu hướng này trước hết xuất phát từ nhu cầu về chất lượng sống của người dân ngày càng tăng lên. Người dân mong muốn sống ở một nơi có đầy đủ tiện ích, an ninh đảm bảo…và mô hình siêu đô thị đáp ứng tốt đòi hỏi chính đáng này”, ông Đính nói.

Ông Đính phân tích thêm: Đặt trong bức tranh kinh tế - xã hội hiện tại và tổng thể, xu hướng hình thành các siêu đô thị là tất yếu, góp phần thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. “Thực tế quốc tế đã chứng minh: Tokyo, Seoul… đều phát triển theo mô hình này và trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Các khu vực này có thể chiếm tới 50% dân số và trên 55% GDP cả nước. Hay như Singapore phát triển theo mô hình hoa 5 cánh với mỗi “cánh hoa” là các đại đô thị có dấu ấn riêng và chất lượng sống đảm bảo", ông Đính dẫn chứng.

Ông Đính cũng nhấn mạnh rằng khi một siêu đô thị xuất hiện sẽ thường tạo ra nguồn cung lớn và dài hạn. Khi hàng chục nghìn sản phẩm được đưa ra theo lộ trình, thị trường bất động sản sẽ trở nên ổn định hơn, đảm bảo đa dạng nguồn cung, cũng như hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý.

“Quan trọng hơn, siêu đô thị mang tới không gian sống hoàn toàn mới, nơi con người có thể sống - làm việc - vui chơi - giải trí trong cùng một khu vực mà không phải di chuyển xa. Đây chính là mô hình của tương lai. Bởi, nếu cứ tiếp tục phát triển như hiện nay, tức là nơi nào đông thì mở đường rồi tiếp tục kẹt, các thành phố sẽ mãi bị bó buộc trong hạ tầng cũ. Vì vậy, siêu đô thị là cách duy nhất để giải phóng áp lực trung tâm và kiến tạo môi trường sống nhân văn, đáng sống hơn”, ông Đính nêu quan điểm.

Hút vốn từ đại doanh nghiệp

Các chuyên gia cũng nhận định, với nhiều ưu thế vượt trội, siêu đô thị sẽ là món đầu tư ưa thích của những chủ đầu tư lớn, vững vàng về tài chính. Cũng bởi thế nên càng ngày, các siêu đô thị càng xuất hiện nhiều hơn.

Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Việt Nam là Phú Mỹ Hưng được xây dựng cách đây 30 năm với quy mô hơn 400 ha. Mật độ xây dựng tại đây chỉ có 25%, còn lại là đường giao thông, cây xanh, mặt nước và các công trình công cộng.

Tương tự, Ecopark tại Hưng Yên được xây dựng cách đây 20 năm, đã hình thành khu đô thị với nhiều cây xanh, mặt nước trên khu vực trước đây là đất nông nghiệp.

Và gần đây, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise ở Cần Giờ (TP.HCM), Sun Mega City ở Ninh Bình...cũng là những cái tên đang được dư luận rất chú ý.

“Chủ đầu tư, tập đoàn thực hiện được các dự án siêu đô thị phải là đơn vị có năng lực thực sự về tài chính, quy hoạch, thiết kế, vận hành dự án. Ngoài việc thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp nội thì mô hình siêu đô thị cũng mang đến cơ hội hút dòng vốn ngoại vào Việt Nam. Do đó, xu hướng xây siêu đô thị là rất cần thiết và nên làm”, ông Châu nói.

Đồng tình, TS Nguyễn Văn Đính cũng cho biết, các siêu đô thị là động lực thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn FDI chất lượng cao. Với hạ tầng giao thông - dịch vụ - công nghệ được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu, các siêu đô thị trở thành điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp lớn trong nước và các doanh nghiệp quốc tế trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục…

“Doanh nghiệp luôn tìm kiếm những “cực tăng trưởng mới” có quỹ đất lớn, hạ tầng tốt và môi trường sống văn minh. Siêu đô thị đáp ứng được các yếu tố trên nên có khả năng kéo theo chuỗi giá trị đầu tư rất mạnh, giúp các địa phương tăng thu ngân sách và hình thành hệ sinh thái kinh tế bền vững”, TS Nguyễn Văn Đính khẳng định.

Trong khi đó, nêu quan điểm của mình, chuyên gia Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam nhấn mạnh: Một siêu đô thị muốn thành công cần đáp ứng ba điều kiện cốt lõi.

Thứ nhất, khu vực đặt đô thị phải có động lực phát triển, ví dụ lợi thế về du lịch, khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ hoặc lợi thế tự nhiên nhất định.

Thứ hai, phải có hệ thống hạ tầng giao thông cực mạnh, kết nối đa hướng, như cao tốc, metro.

Thứ ba, cần chủ đầu tư đủ tầm. Siêu đô thị không thể chia nhỏ, giao cho nhiều chủ đầu tư làm manh mún như bài học từng có tại TP.HCM trước đây. Một đại đô thị hiện đại không phải một “khu dân cư” đơn thuần mà phải là nơi có khả năng kết nối nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ, thương mại tới sản xuất, được phát triển theo tiêu chuẩn ESG ở mức cao nhất… Bởi thế, đây là mô hình cần được dẫn dắt bởi doanh nghiệp có năng lực tài chính, kinh nghiệm quy hoạch, khả năng kết nối…

“Nếu thực hiện tốt, tôi tin rằng đây sẽ là bước ngoặt của 10 - 20 năm tới. Khi mô hình đô thị đa trung tâm hình thành, TP.HCM và Hà Nội sẽ không còn bị “nén” dân như hiện nay. Các đại đô thị vệ tinh sẽ trở thành nơi ở, làm việc, sản xuất, dịch vụ đồng bộ, góp phần giảm tải trung tâm, tạo động lực tăng trưởng mới”, ông Doanh nói.

Ông Doanh cũng lưu ý, việc cho phép xây dựng các siêu đô thị là cơ hội lịch sử nhưng không cào bằng: “Nếu làm đúng, tập trung vào một số vùng lõi tốt, siêu đô thị sẽ trở thành đòn bẩy đưa Việt Nam bứt phá, nâng chuẩn sống, thu hút vốn ngoại và tái cấu trúc toàn bộ mô hình phát triển đô thị quốc gia. Đây sẽ là động lực để chúng ta vượt lên, đứng vào vị trí top đầu của Đông Nam Á và bước vào nền kinh tế top 20 thế giới”.