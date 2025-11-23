Sạt lở vùi lấp mặt đường, giao thông trên Quốc lộ 24 qua Măng Đen tê liệt

(VTC News) -

Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý Công trình Giao thông Kon Tum cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và máy móc để khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 24 tại Km112+100 thuộc địa phận xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Sạt lở vùi lấp mặt đường Quốc lộ 24 qua Măng Đen. (Ảnh: Q.N)

Rạng sáng cùng ngày, mưa khiến tuyến Quốc lộ 24 qua địa bàn xã Măng Đen tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, đặc biệt tại Km112+100, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Theo Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý Công trình Giao thông Kon Tum, mưa lớn kéo dài khiến đất đá bị nhão, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và xử lý. Các phương tiện cơ giới gặp nhiều trở ngại do nền địa hình yếu và trơn trượt.

Đơn vị đang túc trực 24/24 tại các điểm sạt lở để điều tiết giao thông và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Tại Khánh Hòa, sau cơn mưa lớn từ ngày 19-22/11, đèo Khánh Lê đoạn đi qua thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh xuất hiện thêm 7 điểm sạt lở, có đoạn nứt toác một nửa mặt đường. Các đơn vị chuyên môn được huy động để khắc phục sạt lở, song khá khó khăn do thời tiết trên đèo còn phức tạp.

Đèo Khánh Lê dài 33km, nằm trên Quốc lộ 27C, dài 121km. Đây là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt với Nha Trang, xe chở khách du lịch thường chọn cung đường này. Tuyến đường đèo thường sạt lở vào mùa mưa.

Khoảng 22h30 ngày 16/11, tại Km45 Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê), một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra với xe khách Phương Trang 40 chỗ mang biển kiểm soát 59H-53114 chạy tuyến Đà Lạt – Quảng Ngãi.

Khi xe di chuyển đến vị trí trên (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), một lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt xuống, đổ ập vào hông phải khiến xe hư hỏng nặng, 6 người chết, 19 người bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực đèo có mưa lớn, đồng thời xảy ra sạt lở tại Km43 và Km47 khiến lực lượng cứu hộ khó tiếp cận hiện trường.