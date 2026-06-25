Rủ bạn sử dụng ma túy tại nhà, gã đàn ông lĩnh 27 năm tù

(VTC News) -

Ngày 5/6, TAND TP Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Khoa Thảo (SN 1993, trú phường An Cựu, TP Huế) cùng các đồng phạm về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Các đồng phạm gồm: Dương Văn Hùng (SN 1996), Ngô Gia Bảo (SN 2001) và Nguyễn Ngọc Uy (SN 1997, cùng trú tại TP Huế).

Nguyễn Khoa Thảo và cùng các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Ngọc Minh)

Theo cáo trạng, tối 24/7/2025, tại ngôi nhà số 15/9/44 Hoàng Thị Loan (phường An Cựu), Thảo rủ Nguyễn Đức Lập và Lê Văn Tuân lên gác lửng sử dụng trái phép chất ma túy.

Thảo chuẩn bị dụng cụ, lấy ma túy đá bỏ vào bộ sử dụng rồi cùng các đối tượng sử dụng. Một lúc sau, Uy đến chơi và tiếp tục được Thảo rủ tham gia sử dụng ma túy.

Đến khoảng 22h15 cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra và bắt quả tang hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm này.

Quá trình điều tra xác định, trong tháng 7/2025, Thảo nhiều lần mua ma túy nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Trước đó, Thảo hai lần mua của một đối tượng tên Quý (không rõ lai lịch) tổng cộng hơn 125 gam Methamphetamine với giá 25 triệu đồng rồi cất giấu tại nhà.

Từ ngày 7 đến 21/7/2025, Thảo tiếp tục ba lần nhờ Uy thông qua Bảo mua ma túy từ Hùng với tổng khối lượng hơn 85 gam Methamphetamine, trị giá gần 27 triệu đồng để bán lại.

Cơ quan điều tra xác định tổng số ma túy Thảo tàng trữ nhằm mục đích mua bán bị phát hiện, thu giữ lên tới hơn 211 gam Methamphetamine. Ngoài ra, Thảo còn tàng trữ một lượng nhỏ Ketamine để sử dụng cá nhân.

Dương Văn Hùng được xác định là người nhiều lần bán trái phép ma túy cho nhóm của Thảo. Tổng khối lượng ma túy liên quan đến hành vi mua bán của Hùng là hơn 85 gam Methamphetamine.

Trong khi đó, Ngô Gia Bảo và Nguyễn Ngọc Uy nhiều lần đứng ra mua giúp ma túy cho Thảo. Mặc dù không được hưởng lợi và không biết mục đích của Thảo là tàng trữ để bán lại, song cả hai vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Riêng Nguyễn Ngọc Uy còn tàng trữ thêm ma túy để sử dụng nên phải chịu trách nhiệm đối với tổng khối lượng ma túy lớn hơn.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Khoa Thảo 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là 27 năm tù.

Các bị cáo, Dương Văn Hùng bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Ngọc Uy bị tuyên phạt 11 năm tù và Ngô Gia Bảo bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.