Lần theo 2 con nghiện, công an triệt phá 'hệ sinh thái' liên quan ma túy

(VTC News) -

Ngày 23/6, Công an TP.HCM thông tin, từ vụ phát hiện 2 người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn xã Đông Thạnh, Công an TP.HCM đã mở rộng điều tra, triệt phá một đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 30 người và thu giữ khoảng 1 tấn tang vật liên quan.

Theo cơ quan điều tra, đây không chỉ là đường dây mua bán trái phép chất ma túy mà còn hình thành "một hệ sinh thái" phục vụ hoạt động phạm tội, từ nguồn cung ma túy, kho chứa, đóng gói, vận chuyển đến việc cung cấp phương tiện, dụng cụ phục vụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, đầu tháng 6, Công an xã Đông Thạnh kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn, phát hiện 2 người có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đánh giá ban đầu, lực lượng chức năng nhận định phía sau vụ việc là một mạng lưới cung cấp ma túy, phương tiện, dụng cụ sử dụng ma túy và các điều kiện phục vụ hoạt động phạm tội với quy mô lớn.

Các bị can liên quan đến đường dây ma túy bị bắt. (Ảnh: Công an TP.HCM).

Từ những tài liệu thu thập được, Công an xã Đông Thạnh tập trung rà soát, đối chiếu nhiều nguồn thông tin, từng bước làm rõ toàn bộ đường dây hoạt động có tổ chức, liên quan nhiều người tham gia ở các khâu khác nhau.

Nhận thấy vụ án có tính chất phức tạp, Công an xã Đông Thạnh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM. Sau đó, chuyên án được xác lập dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, với sự phối hợp của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Tang vật liên quan vụ án. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Sau thời gian điều tra, truy xét, Ban chuyên án đồng loạt triển khai các mũi công tác, bắt giữ 30 người để điều tra về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 1kg ma túy đá, 5,5 lít dung dịch chứa chất ma túy; 2 ô tô, 5 xe máy; 48 cân tiểu ly; 37 điện thoại di động cùng máy tính, ổ cứng dữ liệu, máy in, máy ép nhựa và nhiều tài sản liên quan.

Các dụng cụ sử dụng ma túy được cảnh sát thu giữ. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Mở rộng điều tra theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, các tổ công tác tiếp tục thu giữ lượng lớn phương tiện, dụng cụ phục vụ việc sử dụng và phân chia ma túy, gồm hơn 12.000 bình, nỏ và ống thủy tinh các loại; khoảng 550 kg túi nylon dùng để đóng gói ma túy; hơn 500 dụng cụ chuyên dùng như xẻng xúc, kéo, dũa hợp kim, muỗng xúc cùng hàng trăm thùng carton phục vụ việc đóng gói, vận chuyển. Tổng khối lượng tang vật thu giữ khoảng 1 tấn.

Công an TP.HCM đánh giá, việc triệt phá thành công chuyên án thể hiện quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy theo hướng xử lý toàn diện, không chỉ tập trung vào người sử dụng hoặc các mắt xích bán lẻ mà còn bóc gỡ toàn bộ đường dây, triệt tiêu các điều kiện phát sinh tội phạm, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.