Quảng Ninh phát hành 4 vạn giấy mời dự concert đặc biệt 'Mãi mãi tuổi 20'

(VTC News) -

Thông tin trên được đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin tại buổi họp báo sáng 17/7 về Chương trình nghệ thuật đặc biệt quy mô lớn (dự kiến khoảng 40.000 khán giả) với chủ đề “Mãi mãi tuổi 20” nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (24/7/1947 – 27/7/2026).

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin một số hoạt động nổi bật của tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với chủ đề “Mãi mãi tuổi 20” là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng

Sự kiện này cũng là dịp tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ninh là một trong năm địa phương được giao chủ trì tổ chức Chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của cả nước.

Việc lựa chọn Quảng Ninh thể hiện sự ghi nhận đối với vùng đất có nhiều đóng góp quan trọng trong các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước; nơi hình thành nhiều phong trào cách mạng tiêu biểu, gắn với truyền thống của giai cấp công nhân Vùng mỏ và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân, Nhân dân Quảng Ninh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Với chủ đề “Mãi mãi tuổi 20”, chương trình được dàn dựng theo hình thức chính luận kết hợp nghệ thuật hiện đại, diễn ra vào 20h10, ngày 24/7/2026 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long với quy mô 40.000 người.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Trương Quý Hải, Hồ Quỳnh Hương, Đức Phúc, Noo Phước Thịnh, Viết Thu, Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Ly Ly,.. cùng dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cùng hàng trăm diễn viên quần chúng, kết hợp hệ thống sân khấu ngoài trời hiện đại, âm thanh, ánh sáng và màn hình LED quy mô lớn.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của hoạt động tri ân trên phạm vi cả nước.

Nội dung chương trình gồm ba chương: “Thanh xuân dành cho đất nước”, “Hành trình ký ức và lòng biết ơn”, “Đoàn tụ và Khát vọng tương lai”. Trên nền những dấu mốc lịch sử của dân tộc, chương trình khắc họa nhiều hình tượng, sự kiện lịch sử và nhân vật tiêu biểu của Quảng Ninh như: Phong trào công nhân Vùng mỏ, những người thợ mỏ - chiến sĩ, Binh đoàn Than, đường Hồ Chí Minh trên biển cùng những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Qua đó làm nổi bật những đóng góp của Quảng Ninh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, Chương trình dành dung lượng quan trọng tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hành trình tìm kiếm đồng đội, xác định danh tính liệt sĩ được khắc họa như sự tiếp nối của trách nhiệm và lòng biết ơn trong thời bình, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.

Để bảo đảm Chương trình diễn ra thành công, tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức, tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông, y tế, hạ tầng viễn thông và phục vụ đại biểu, Nhân dân, du khách.

Chương trình được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần khẳng định hình ảnh Quảng Ninh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình, luôn quan tâm chăm lo người có công với cách mạng và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.