'Quái kiệt làng hài' từng chất tiền đầy tủ, cuối đời nương tựa vợ kém 20 tuổi

Danh hài Tùng Lâm (tên thật là Lâm Nguơn Phẩm) sinh năm 1934. Ông được biết đến là một trong "Thất hài đế" của sân khấu hài miền Nam trước năm 1975.

Thuở nhỏ, vì gia cảnh khốn khó, ông thường theo bạn bè ngao du đàn hát kiếm kế sinh nhai. Năm 1948, đài phát thanh mở cuộc thi tuyển lựa ca sĩ nhí cho đài, ông đoạt giải nhất. Năm 1952, ông lại giành giải nhất trong cuộc thi tuyển ca sĩ do đài phát thanh Sài Gòn tổ chức. Tên tuổi của ông vụt sáng từ đó.

Danh hài Tùng Lâm đạt đỉnh cao sự nghiệp vào thập niên 1970.

Những năm 1960-1970, Tùng Lâm là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của Sài Gòn. Lúc còn hoạt động nghệ thuật năng nổ, ông đi tấu hài nhiều chương trình ở các tỉnh miền Tây. Cố nghệ sĩ hài không có ngoại hình nhưng có khiếu bẩm sinh diễn hài trào lộng và duyên dáng.

Năm 1961, sau tiểu phẩm hài Tâm sự hai anh phu xe diễn cùng Xuân Phát, nghệ sĩ được giới truyền thông lúc bấy giờ đặt biệt danh " tiểu quái kiệt".

Cùng La Thoại Tân, Khả Năng và Thanh Việt, Tùng Lâm gây ấn tượng mạnh khi tham gia phim Tứ quái Sài Gòn. Bộ phim hài gây tiếng vang thời điểm phát hành năm 1974. Sau này, ông được gọi là "quái kiệt làng hài" bởi sự duyên dáng của mình trên sân khấu.

Đặc biệt, không chỉ hài kịch, Tùng Lâm còn thành danh ở nhiều lĩnh vực khác như sáng tác kịch bản, cải lương, hoạt náo viên, đóng phim... Ông cũng từng làm bầu sô, dẫn chương trình, mở lò đào tạo.

Thời đỉnh cao, danh hài Tùng Lâm cát-xê "ngất ngưởng", thậm chí còn không có thời gian để đếm tiền. Khi hết show diễn, ông đem tiền chất đầy tủ. Đến cuối tháng, ông mới đếm một lần để gửi ngân hàng, mua vàng, kim cương.

Danh hài Tùng Lâm được nhiều thế hệ đàn em kính nể.

Tuy nhiên chính hào quang lại khiến nam nghệ sĩ mất hết tất cả vì dính vào cờ bạc, tiêu xài hoang phí. Vì vướng vào đỏ đen nên "tiền của cứ đội nón ra đi", ông rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Bước sang thập niên 1990, các hoạt động của đoàn ca múa nhạc, hài kịch dần vắng khách. Thời điểm đó, sức khỏe hạn chế nên Tùng Lâm cũng dần ít hoạt động nghệ thuật, chỉ thi thoảng xuất hiện trong các talkshow.

Tuổi xế chiều rời xa ánh đèn sân khấu, danh hài sống cùng người vợ kém 20 tuổi trong căn nhà TP.HCM. Trải qua 4 lần bị đột quỵ, danh hài không còn minh mẫn như xưa.

Đầu năm 2023, nghệ sĩ trải qua ca phẫu thuật. Từ đó sức khỏe của ông bị ảnh hưởng và yếu hẳn so với trước kia. Ông chủ yếu ngồi xe lăn, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vợ con trợ giúp.

Nam nghệ sĩ may mắn được người vợ kém 20 tuổi chăm sóc, lúc nào cũng bên cạnh. Ông không đủ sức đi diễn nên không có thu nhập, phụ thuộc vào tiền con trai gửi mỗi tháng và các đồng nghiệp, học trò gửi tặng.

Vợ của danh hài từng chia sẻ: "Tôi phải nhờ con phụ chăm sóc, đỡ ông ấy sinh hoạt chứ một mình tôi không thể lo hết. Chân ông ấy giờ không gượng được nữa, chỉ nằm một chỗ".

Nam danh hài ra đi ở tuổi 89.

Dù bị lẫn nhưng ông vẫn hài hước, khiến các đồng nghiệp khi tới thăm hỏi cười nghiêng ngả. Cuối đời, vì bệnh tật đeo bám nên dù còn lửa nghề ông không thể tham gia biểu diễn cùng các đồng nghiệp của mình.

"Nếu cho tôi làm lại từ đầu, cái thời còn trai trẻ, tôi vẫn chọn làm diễn viên hài để được đem tiếng cười cống hiến cho bà con khán giả", cố nghệ sĩ từng chia sẻ.

Tháng 10/2023, nghệ sĩ Tùng Lâm ra đi ở tuổi 89 tuổi. Sự ra đi của ông khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả thương tiếc cho một "quái kiệt làng hài" lừng lẫy.