ProCool Jeans - bước tiến mới trong hệ sinh thái Tech Urban Jeans của IconDenim

Đây là dòng sản phẩm ứng dụng sợi vải COOLMAX® theo tiêu chuẩn quốc tế, là bước tiến quan trọng của IconDenim, mang đến trải nghiệm khác biệt cho các bạn nam yêu thích phong cách hiện đại.

Sản phẩm sử dụng sợi COOLMAX® - thương hiệu công nghệ làm mát nằm trong Top 03 toàn cầu (Walnut Unlimited, 2019).

IconDenim nghiên cứu và phát triển ProCool Jeans dựa trên sợi vải COOLMAX® - một trong Top 3 thương hiệu sợi làm mát được người tiêu dùng toàn cầu công nhận. Nhờ đó, ProCool Jeans sở hữu ưu điểm nổi bật với tính năng mát vượt trội, mang lại cảm giác thoáng mát và thoải mái trong suốt cả ngày, càng di chuyển càng mát.

Procool Jeans với “Siêu Tính Năng 4M” - Mát - Mềm - Mịn - Mượt.

Với IconDenim, ProCool Jeans không chỉ đơn thuần là một chiếc quần jeans, mà còn là tâm huyết và sự đầu tư cải tiến đổi mới của IconDenim. Sản phẩm được tạo ra để phù hợp hơn với khí hậu Việt Nam, vừa giữ trọn sự bền bỉ và khỏe khoắn của jeans, vừa mang đến trải nghiệm mát lạnh, linh hoạt và thoải mái vượt trội.

Procool Jeans với hệ màu linh hoạt, đa dạng.

Khách hàng của IconDenim có thể thoải mái diện ProCool Jeans trong nhiều bối cảnh khác nhau - từ văn phòng, giảng đường, quán cà phê cho đến những chuyến đi cuối tuần. Với IconDenim, ProCool Jeans không chỉ là trang phục, mà còn là tuyên ngôn phong cách: Thoải mái - tự tin - sẵn sàng cho mọi hoạt động.

IconDenim luôn kiên định với định hướng tiên phong, đưa công nghệ quốc tế ứng dụng vào Jeans để tạo nên những sản phẩm thực sự phù hợp với người Việt Nam.

📌 ProCool Jeans hiện đã có mặt tại toàn bộ hệ thống cửa hàng IconDenim và trên website https://icondenim.com/pages/procool-collection