Podcast: Chiến dịch Quang Trung và những ngôi nhà hồi sinh sau lũ
(VTC News) -
Chiến dịch Quang Trung đã hoàn thành việc dựng lại các ngôi nhà cho người dân vùng lũ, khép lại một hành trình sẻ chia đầy nghĩa tình sau thiên tai.
Cẩm Lai - Nhật Thùy
Tin mới
21:05 13/01/2026
Podcast VTC News
Công tố viên Hàn Quốc đề nghị án tử hình với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol
21:03 13/01/2026
Thời sự quốc tế
Kiểm tra Công ty Đồ hộp Hạ Long, 3 năm không phát hiện sai phạm
20:56 13/01/2026
Tin nóng
Nga tấn công quy mô lớn, 70% Kiev chìm trong bóng tối
20:26 13/01/2026
Thời sự quốc tế
Hương Giang lại 'gây bão' khi đại diện Việt Nam thi Miss Grand International
20:06 13/01/2026
Hoa hậu
Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất, công nhân được hỗ trợ thế nào?
20:02 13/01/2026
Tin nóng
Honda trao tặng xe máy điện kèm đào tạo lái xe an toàn cho học sinh toàn quốc
20:00 13/01/2026
Xe
Kết quả U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc, giải U23 châu Á 2026 mới nhất
19:53 13/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Thủ tướng: Cơ bản làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn vào năm 2045
19:27 13/01/2026
Tin nóng
Kết quả U23 Iran vs U23 Lebanon, giải U23 châu Á 2026 mới nhất
19:21 13/01/2026
Bóng đá Việt Nam
TP.HCM chuyển Trung tâm hành chính Bình Dương thành tòa nhà Khoa học Công nghệ
19:07 13/01/2026
Đầu Tư
TP.HCM thí điểm sandbox công nghệ cao tại Đô thị Khoa học Công nghệ
19:03 13/01/2026
Khoa học - Công nghệ
Tuổi Tân Mùi 1991 làm nhà năm 2026 được không?
19:00 13/01/2026
Gia đình
Người đàn ông suýt mất mạng vì tự ý sử dụng xịt hen phế quản
18:58 13/01/2026
Tin tức
Man Utd chốt huấn luyện viên tạm quyền
18:07 13/01/2026
Bóng đá Anh
Cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V lãnh 7 năm tù
18:06 13/01/2026
Pháp đình
Hà Nội có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
17:58 13/01/2026
Chính trị
Nam A Bank tăng trưởng vượt trội trong năm 2025, chất lượng tài sản cải thiện
17:44 13/01/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 1/2026
17:42 13/01/2026
Thị trường
VinFast lập kỷ lục bàn giao 175.099 xe ô tô điện tại Việt Nam năm 2025
17:37 13/01/2026
Xe
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào cuộc vụ patê cột đèn 'dính' heo bệnh
17:34 13/01/2026
Thị trường
Tiger Remix 2026 khai xuân rực rỡ với kỷ lục 36,498 người 'săn lộc bản lĩnh'
17:15 13/01/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ngôi Sao Hà Nội đồng bộ chiến lược, thống nhất chuẩn mực học thuật toàn hệ thống
17:08 13/01/2026
Giáo dục
Tin không khí lạnh mới nhất: Bắc Bộ sắp rét đậm, Hà Nội thấp nhất 10°C
17:03 13/01/2026
Thời tiết
UAV mở đường chiến lược tăng trưởng 'kinh tế tầm thấp'
17:02 13/01/2026
VTC NEWS TV
TOD Boutique Gate - giá trị thương mại bất biến trước biến động thị trường
17:00 13/01/2026
Bất động sản
Chỉ tập một bên vai suốt 300 ngày, chàng trai 19 tuổi nhận cảnh báo từ bác sĩ
16:59 13/01/2026
Sức khỏe
Chi tiết tuyến đường tạm cấm, hạn chế giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng
16:59 13/01/2026
Tin nóng
Đội đứng đầu V.League chiêu mộ 3 cầu thủ U23 Việt Nam
16:54 13/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Thủ tướng: Kéo giảm giá nhà ở, chung cư xuống mức hợp lý
16:50 13/01/2026
VTC NEWS TV