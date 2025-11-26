Phố thương mại tại Móng Cái có tiềm năng đón triệu lượt khách nhờ vị trí đắc địa

(VTC News) -

Với mô hình mỗi tuyến phố là một trụ cột của nhịp sống kinh doanh, trải nghiệm, vui chơi, giải trí, Asia Vibe (Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái) nhanh chóng trở thành điểm dừng chân của du khách, thương nhân và nhà đầu tư, nơi từng bước chân đều có thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế thực.

Thương phố quốc tế đầu tiên tại Móng Cái

Móng Cái từ lâu được xem là đầu tàu giao thương vùng Đông Bắc, nơi thương nhân, khách du lịch và hàng hóa lưu thông tấp nập giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, sự sôi động ấy nhiều năm chỉ diễn ra ở khu vực chợ truyền thống và các tuyến phố tự phát, thiếu những không gian thương mại hiện đại, được tổ chức bài bản để giữ chân dòng khách và chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững.

Bước ngoặt xuất hiện khi Móng Cái bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng nhanh và đồng bộ nhất vùng Đông Bắc. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long chỉ còn 2-3 giờ. Cảng nước sâu Vạn Ninh, khu phi thuế quan 1.300 ha và mạng lưới logistics mới đang định hình Móng Cái như một trung tâm giao thương - dịch vụ - du lịch của toàn vùng.

Đặc biệt, từ tháng 7/2025, Móng Cái - Đông Hưng trở thành cặp cửa khẩu đầu tiên có tuyến tàu cao tốc đi thẳng tới Quảng Đông, Quý Châu, Tứ Xuyên, Thiểm Tây. Tuyến tàu này sẽ đưa hàng triệu lượt khách tới Móng Cái mỗi năm, một lưu lượng mà bất cứ mô hình thương mại nào cũng khao khát.

Asia Vibe tại Vinhomes Golden Avenue là điểm hội tụ - trung chuyển của dòng khách, dòng tiền.

Trong bức tranh đó, Asia Vibe nắm giữ lợi thế độc bản khi nằm ngay trung tâm đại đô thị Vinhomes Golden Avenue, án ngữ trục dẫn ra cả ba cửa khẩu Bắc Luân I - II - III, trở thành điểm hội tụ, trung chuyển tự nhiên của toàn bộ dòng khách và dòng hàng xuyên biên giới.

Đồng thời, đây là thương phố hiếm hoi hội tụ 3 trụ cột quan trọng là giao thương - an cư và bản sắc. Giao thương mang khách đến, an cư tạo nguồn cầu nội khu ổn định, còn bản sắc tạo sự khác biệt giúp Asia Vibe vượt qua những không gian thương mại truyền thống. Sự xuất hiện của thương phố quốc tế đầu tiên tại Móng Cái, vì thế, không chỉ khoả lấp khoảng trống mà còn dẫn bước thị trường.

Asia Vibe, thương phố quốc tế đầu tiên, thổi bùng sức sống thương mại - dịch vụ tại Móng Cái.

Asia Vibe - trung tâm kinh tế vùng biên mới, điểm đến của dòng tiền thật

Với mô hình thương phố quốc tế, Asia Vibe sở hữu lợi thế lớn trong việc khai thác kinh doanh, hấp dẫn giới thương nhân các nơi kéo về buôn bán. Quy hoạch bài bản và sự khác biệt của từng tuyến phố giúp các thương nhân xoá tan nỗi lo cạnh tranh do trùng lặp ngành hàng.

Tại Asia Vibe, mỗi tuyến phố được phát triển theo một concept riêng, phù hợp với các ngành hàng khác nhau và mang lại trải nghiệm đa dạng cho du khách. Moscow Zone gợi nhắc vẻ trầm mặc, cổ điển và thơ mộng của kiến trúc Nga. Little Shanghai mang vẻ đẹp rực rỡ, đa sắc của Thượng Hải. Phố Tây Thương Cảng và Phố Đồ ăn nhanh & Café đại diện cho phong cách phương Tây sôi động, phóng khoáng. Còn Góc Hà Nội lại phảng phất nét duyên dáng của đất kinh kỳ.

Mỗi tuyến phố kể một câu chuyện khác nhau, dẫn dắt hành trình trải nghiệm liên tục từ sáng đến tối. Ban ngày, du khách mua sắm, dùng bữa, trải nghiệm văn hóa. Buổi tối, Asia Vibe sáng đèn rực rỡ với các chương trình nghệ thuật đường phố, sự kiện hoạt náo, hoạt động check-in… giúp kéo dài thời gian lưu trú.

Đặc biệt vào cuối tuần, các chương trình lễ hội, chợ phiên, giải đấu thể thao… cũng thu hút nhiều cư dân và du khách tập trung về Asia Vibe. Điều này làm tăng chi tiêu trung bình của mỗi khách - yếu tố quyết định thành công của mọi thương phố quốc tế.

Asia Vibe không chỉ là tâm điểm giao thương mà còn vươn mình thành trung tâm kinh tế vùng biên mới.

Điểm khiến nhà đầu tư đặc biệt quan tâm chính là “tính đa lớp” của dòng tiền. Asia Vibe có thể tạo doanh thu từ ba nguồn cùng lúc: Khách cư dân nội khu, khách du lịch trải nghiệm và khách thương mại, thương nhân. Một sản phẩm shophouse tại đây vì vậy có thể vận hành theo nhiều cách: Tự kinh doanh để tận dụng vị trí khu phố, cho thuê để có dòng tiền đều hàng tháng, hoặc kết hợp cả hai linh hoạt theo từng giai đoạn.

Vinhomes Golden Avenue là nơi an cư, lập nghiệp đẳng cấp hàng đầu tại Móng Cái hiện nay.

Nhà đầu tư xuống tiền sớm còn có lợi thế kép, vừa tận hưởng dòng khách sẵn có, vừa hưởng lợi từ sự hoàn thiện toàn khu đô thị Vinhomes Golden Avenue. Khi các tiện ích lớn như Cung điện Kỳ sắc bốn mùa, các công viên, phòng khám Vinmec, trường học Vinschool… đi vào vận hành đồng bộ, giá trị thương mại và giá trị tài sản của tuyến phố tiên phong này chắc chắn sẽ tăng mạnh.

Asia Vibe không chỉ là bất động sản dòng tiền chất lượng mà còn là không gian an cư đẳng cấp, nơi hình thành cộng đồng thương nhân mới của Móng Cái - năng động hơn, chuyên nghiệp hơn và được hỗ trợ bởi hệ sinh thái all-in-one của Vingroup. Chính cộng đồng này sẽ tạo nên sức sống thật của khu phố. Các cửa hàng sáng đèn mỗi tối, khách qua lại đông đúc, các mô hình kinh doanh bổ trợ lẫn nhau tạo nên một phố thương mại quốc tế đúng nghĩa và một tâm điểm giao thương sầm uất bậc nhất thành phố biên mậu.