Phê duyệt Đề án xây dựng và quảng bá Thương hiệu Quốc gia

(VTC News) -

Ngày 14/11/2025, Thủ tướng ký Quyết định 2486/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có nhấn mạnh Đề án “Xây dựng và quảng bá Thương hiệu Quốc gia: Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2030 – 2045”.

Loạt thương hiệu lớn nhận Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards năm 2023 – 2024.

Theo chỉ tiêu phát triển, đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam được kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm, đóng góp 7% GDP, lực lượng lao động tăng 10%/năm, chiếm 6% tổng lực lượng lao động, và giá trị xuất khẩu tăng bình quân 7%/năm.

Trong đó, tầm nhìn đến năm 2045, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam hướng tới doanh thu chiếm 9% GDP, lao động chiếm 8% tổng lực lượng lao động, trên 80% sản phẩm là sản phẩm số và tăng trưởng xuất khẩu đạt 9%/năm. Việt Nam sẽ trở thành quốc gia phát triển về công nghiệp văn hóa và giải trí trong khu vực, khẳng định vị thế trên bản đồ công nghiệp văn hóa thế giới.

Các nghệ sĩ được vinh danh nhận Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2023 -2024.

Quyết định cũng nêu rõ, cùng các ngành công nghiệp văn hóa khác (như điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; nghệ thuật biểu diễn; phần mềm và các trò chơi giải trí; thủ công mỹ nghệ; du lịch văn hóa; thiết kế sáng tạo; truyền hình và phát thanh; xuất bản), quảng cáo được xác định là một trong những ngành trọng điểm trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam.

Đề án “Xây dựng và quảng bá Thương hiệu Quốc gia: Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2030 – 2045” tiếp tục là nền tảng trọng tâm trong ngành quảng cáo. Giải thưởng không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn kiến tạo môi trường sáng tạo lành mạnh, khuyến khích đổi mới và thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong từng thông điệp quảng cáo.

Ông Trần Việt Tân – Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA - chia sẻ tại Diễn đàn “AI trong quảng cáo sáng tạo: Từ dữ liệu đến cảm xúc”.

Trải qua các mùa giải, Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam (còn gọi là Vạn Xuân Awards) do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khởi xướng, chỉ đạo và tổ chức đã phát triển mạnh về cả quy mô lẫn chất lượng. Năm 2023 thu hút chỉ 1.000 tác phẩm dự thi, quy tụ chưa đến 200 thương hiệu và hơn 150 chuyên gia đồng hành. Năm 2024, con số này tăng lên hơn 1.200 tác phẩm với 350 thương hiệu.

Năm 2025, Giải thưởng thu hút hơn 1.500 tác phẩm, 400 thương hiệu và gần 200 chuyên gia trong nước và quốc tế, minh chứng cho sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Vạn Xuân Awards.

Đặc biệt, năm 2025, hàng loạt hoạt động chuyên môn sẽ được tổ chức bài bản, quy mô như: Diễn đàn quốc tế “AI trong quảng cáo sáng tạo: Từ dữ liệu đến cảm xúc” thu hút hơn 400 chuyên gia trong và ngoài nước, mở ra những góc nhìn mới về giao thoa giữa công nghệ và sáng tạo; Diễn đàn Hướng nghiệp ngành Quảng cáo Sáng tạo kết nối hơn 30 doanh nghiệp với hơn 1.500 sinh viên và nhà sáng tạo trẻ, giúp các bạn trẻ định hướng nghề nghiệp và khám phá tiềm năng trong ngành.

Gala vinh danh và trao giải năm nay tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) trong ba ngày từ 19 đến 21/12/2025 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tinh tế, giàu cảm xúc và gắn kết cộng đồng với sự tham gia của hàng loạt thương hiệu lớn và nghệ sĩ khách mời uy tín. Bên cạnh lễ trao giải, các hoạt động đồng hành được tổ chức sẽ tạo không gian chia sẻ, học hỏi và kết nối cho các chuyên gia, doanh nghiệp và thế hệ sáng tạo trẻ.

Diễn đàn Hướng nghiệp ngành Quảng cáo Sáng tạo quy tụ hơn 30 doanh nghiệp với hơn 1.500 sinh viên và nhà sáng tạo trẻ.

Qua các năm tổ chức, Vạn Xuân Awards không chỉ là sân chơi chuyên môn mà còn là nơi ghi dấu hành trình sáng tạo, tôn vinh nỗ lực không ngừng nghỉ của các tài năng và thương hiệu Việt; tiếp tục lan tỏa cảm hứng, khích lệ cộng đồng sáng tạo dám nghĩ, dám làm, đồng thời góp phần nâng tầm quảng cáo Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Quyết định 2486/QĐ-TTg cho thấy ngành quảng cáo Việt Nam đang bước vào giai đoạn vươn mình lớn mạnh – nơi sáng tạo trở thành tài sản, văn hóa là điểm tựa và con người là trung tâm của mọi đổi mới. Nếu mục tiêu của Đề án chiến lược là hình thành thương hiệu quốc gia về sáng tạo, Vạn Xuân Awards góp phần thúc đẩy giấc mơ đó trở thành hiện thực.

Không dừng lại ở việc vinh danh các chiến dịch xuất sắc, Vạn Xuân Awards còn hướng tới vai trò nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế thông qua sức mạnh sáng tạo, tinh thần đổi mới và sự kết nối cộng đồng. Mỗi mùa giải tiếp tục khẳng định: Quảng cáo Việt Nam không chỉ là câu chuyện của thương hiệu, mà còn là bản sắc, sáng tạo và di sản Việt.