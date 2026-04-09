Phạt đơn vị tổ chức đêm nhạc có tiết mục ‘Tiếng trống Mê Linh’ chưa xin phép

Chiều 9/4, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đưa ra kết luận xoay quanh tiết mục gây tranh cãi trong đêm nhạc Tự tình phương Nam 4, gây bức xúc trong dư luận.

Theo đó, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xác lập hành vi vi phạm "tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận" đối với Công ty TNHH Giải trí Kim Loan và đã ban hành quyết định xử phạm vi phạm hành chính theo quy định.

Tiết mục của cháu gái cố NSƯT Vũ Linh gây tranh cãi.

Ngày 26/2, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết nhận được văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn số 3.10/KL-2024 của Công ty TNHH Giải trí Kim Loan về đề nghị tổ chức chương trình Tự tình phương Nam 4.

Căn cứ thành phần hồ sơ của Công ty TNHH Giải trí Kim Loan, ngày 5/3, Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản chấp thuận số 2561/SVHTT-NT cho Công ty TNHH Giải trí Kim Loan tổ chức chương trình nói trên. Hội đồng Nghệ thuật Sở có buổi thẩm định chương trình trước khi chương trình diễn ra.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước, Sở xác định đơn vị tổ chức có dấu hiệu sai phạm, cụ thể trích đoạn cải lương Mê Linh biệt khúc của Võ Thị Thùy Dung (cháu gái cố NSƯT Vũ Linh) không nằm trong danh mục các tiết mục đã đăng ký và được chấp thuận của Sở Văn hoá và Thể thao tại chương trình trên.

Ngày 16/3, Sở có buổi làm việc với các cơ quan có liên quan, trong đó có đại diện Công ty TNHH Giải trí Kim Loan (đại diện là bà Phạm Nguyễn Thái Hiền - Giám đốc). Qua buổi làm việc, đại diện Công ty nhìn nhận sai phạm khi biểu diễn các tiết mục nằm ngoài danh mục được Sở chấp thuận tại văn bản số 2561/SVHTT-NT.

Đêm nhạc Tự tình phương Nam 4 diễn ra vào hôm 8/3 tại rạp Hồng Liên (TP.HCM). Trong chương trình, Võ Thị Thùy Dung (nghệ danh Bùm Bum) thể hiện trích đoạn Mê Linh biệt khúc từ vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh. Cô đảm nhận vai Trưng Trắc và Hồ Khắc Tùng vào vai Thi Sách. Tuy nhiên màn thể hiện của cô nhận phản ứng dữ dội vì diễn cẩu thả, bị cho là "phá nát cải lương".