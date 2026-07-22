Phấn đấu đến năm 2035, TP Đồng Nai trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay

(VTC News) -

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai, hôm 18/5.

Về quan điểm chỉ đạo, Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới tư duy phát triển và quy hoạch TP Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược dài hạn theo không gian phát triển mở, hạ tầng giao thông đa chiều, cấu trúc đô thị đa tầng, đa trung tâm hiện đại, lấy hệ thống sông và hệ sinh thái tự nhiên làm trục cảnh quan chủ đạo.

Phát triển giao thông thông minh, đô thị thông minh, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển thành phố trở thành đô thị đặc biệt, cửa ngõ chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, gắn kết chặt chẽ với các vùng Đông Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, cả nước, khu vực và quốc tế.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, đưa TP Đồng Nai phát triển trở thành cực tăng trưởng đa chức năng, có vai trò dẫn dắt về công nghiệp hàng không, vũ trụ, công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại biên giới, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo gắn với phát huy vị trí trung tâm chiến lược của "đô thị sân bay", kết nối toàn cầu, phát triển ngang tầm với các đô thị sân bay lớn trong khu vực và quốc tế.

Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2035, TP Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Đến năm 2045, TP Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức cao; quản trị đô thị hiện đại; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Và đến năm 2065, Bộ Chính trị định hướng TP Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới; thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng.

Về chỉ tiêu, Bộ Chính trị yêu cầu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt 44 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 9.200 USD; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 30%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%.

Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2031-2035 từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2035, quy mô GRDP đạt 70 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 13.000 USD, tiệm cận các đô thị phát triển trong khu vực; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 40%.

Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2036-2045 từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2045, quy mô GRDP đạt 150 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 23.000 USD, thuộc nhóm cao trong khu vực; tăng tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP.

Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2046-2065 từ 8%/năm trở lên. Đến năm 2065, quy mô GRDP đạt 600 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 67.500 USD.

Được áp dụng một số chính sách đặc thù tương đồng với TP.HCM

Tại Nghị quyết mới ban hành, Bộ Chính trị đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu TP Đồng Nai xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, đoàn kết, yêu nước, có năng lực ngang tầm nhiệm vụ, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, ưu tiên lấy sản phẩm, tiến độ, hiệu quả công tác, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá cán bộ.

Đi kèm với đó là xây dựng cơ chế cụ thể bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết thay thế cán bộ trì trệ, né tránh trách nhiệm.

Về Quy hoạch phát triển TP Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược, dài hạn, Bộ Chính trị lưu ý xây dựng Quy hoạch tổng thể thành phố có giá trị pháp lý như Quy hoạch thành phố theo quy định pháp luật; đủ sức dẫn dắt phát triển, có tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn 100 năm, tạo không gian trung chuyển chiến lược, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế đô thị - kinh tế hàng không - kinh tế cửa khẩu - kinh tế nội địa.

Tổ chức hiệu quả không gian phát triển theo hướng mở, linh hoạt, thích ứng cao theo mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, liên kết đồng bộ mặt đất - mặt nước - vùng trời - lòng đất - không gian số với các hành lang chiến lược mới.

Trong đó có hành lang chủ đạo phát triển: TP.HCM - đô thị Biên Hòa - đô thị Long Thành - khu bến cảng Phước An là hành lang hàng không - cảng biển - logistics - dịch vụ hiện đại; đô thị Biên Hòa - Dầu Giây - Tân Phú - Tây Nguyên là hành lang kết nối công nghiệp, nông nghiệp, du lịch sinh thái, năng lượng, dịch vụ; đô thị Phước Long - Đồng Xoài - Chơn Thành - Hoa Lư - Campuchia - ASEAN lục địa là hành lang cửa khẩu, biên mậu, logistics xuyên biên giới, công nghiệp phụ trợ; đô thị Long Thành - Lâm Đồng - Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là hành lang liên kết hàng không - cảng biển - cao nguyên - duyên hải.

Quy hoạch và phát triển sông Đồng Nai trở thành trục không gian chiến lược của thành phố, giữ vai trò trung tâm về sinh thái, văn hóa, cảnh quan và phát triển đô thị; khai thác hiệu quả tiềm năng giao thông đường thủy, gắn kết các cực tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ và du lịch bền vững.

Bộ Chính trị cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, tương đồng cơ chế, chính sách áp dụng đối với TP.HCM trên một số lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách, đất đai, xây dựng, quy hoạch, đô thị, môi trường, nhà đầu tư chiến lược, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhân lực chất lượng cao, biên chế, vị trí việc làm, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, kinh tế biên giới, kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi… để tạo điều kiện thúc đẩy TP Đồng Nai phát triển.

Thành lập và phát triển các khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu công nghệ số tập trung, khu đổi mới sáng tạo, khu giáo dục đại học gắn với đô thị sân bay Long Thành để phát triển vùng sân bay đạt chuẩn quốc tế của TP Đồng Nai tương xứng với vị trí, vai trò là cực tăng trưởng chiến lược của quốc gia.

Hiện trạng dự án sân bay Long Thành được ghi nhận hồi đầu tháng 6. (Ảnh: Lương Ý)

Bộ Chính trị cũng yêu cầu phát triển tổng thể đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận đặt trong mạng lưới kết nối vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và hành lang kinh tế xuyên biên giới để trở thành động lực lan tỏa quan trọng của thành phố Đồng Nai.

Bảo đảm tiến độ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến kết nối sân bay và hạ tầng liên vùng với trọng tâm phát triển Cảng hàng không quốc tế Long Thành là cửa ngõ hàng không quốc tế chủ lực, trung tâm trung chuyển quốc tế của Việt Nam, là nút giao chiến lược của chuỗi cung ứng khu vực, quốc tế với hệ sinh thái hàng không đồng bộ: Hành lang kinh tế Long Thành - Hoa Lư, Long Thành - Tây Nguyên, các cảng biển khu bến cảng Phước An, khu bến cảng Cái Mép, Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư với các nước trong khu vực và quốc tế kết nối với đô thị sân bay, vùng sân bay Long Thành.

Cũng theo định hướng của Bộ Chính trị, xây dựng hệ sinh thái hàng không hiện đại và đồng bộ, kết nối đa phương thức; công nghiệp hàng không, vũ trụ; dịch vụ hàng không, dịch vụ cao cấp chuẩn quốc tế vùng sân bay như: khách sạn, khu lưu trú, trung tâm hội nghị, tài chính, thương mại, dịch vụ, sàn đấu giá quốc tế, trung tâm mua sắm miễn thuế, y tế, giáo dục - đào tạo, logistics, khu phi thuế quan và dịch vụ pháp lý.

Có cơ chế thu hút quỹ đầu tư, tài chính, ngân hàng để hình thành và phát triển trung tâm dịch vụ, trung tâm tài chính hàng không quốc tế kết hợp với xây dựng các sản phẩm, hình thành sàn giao dịch đối với: tài sản công nghệ, tài sản trí tuệ, tài sản số... Quy hoạch, phát triển hạ tầng vùng sân bay, khu vực đô thị Long Thành - Nhơn Trạch đáp ứng quy mô dân số đô thị 2,5 triệu người trở lên, hướng tới hình thành đô thị sân bay, vùng sân bay trung chuyển chuẩn quốc tế.