'Phải lòng' Bank Tím tại Em Xinh 'Say Hi' Concert Đêm 2

(VTC News) -

Sân khấu Em Xinh “Say Hi” bùng nổ

Ngày 11/10, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình một lần nữa bùng cháy cảm xúc khi Em Xinh “Say Hi” tổ chức đêm concert thứ hai. Hàng chục nghìn Xinhiu (tên cộng đồng fan) đồng loạt hòa giọng cùng các Em Xinh, biến cả sân vận động thành một đại tiệc âm nhạc cuồng nhiệt.

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được “phủ tím” tại Em Xinh “Say Hi” concert đêm 2. (Ảnh: Vieon)

Giữa bầu không khí ấy, TPBank xuất hiện nổi bật trên màn hình LED với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương và được các fan yêu thương gọi tên cùng slogan “App TPBank – Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh”. Đây là thông điệp quảng cáo mà các Xinhiu đã thuộc lòng qua các hoạt động đồng hành của TPBank cùng chương trình Em Xinh “Say Hi” suốt 3 - 4 tháng nay.

Nếu sân khấu thăng hoa với âm nhạc và thời trang, thì booth trải nghiệm TPBank lại trở thành “toạ độ check-in” hot hit. Tại đây, fan vừa được thử loạt tiện ích đỉnh của App TPBank, vừa hòa mình trong các trải nghiệm thú vị và nhận hàng ngàn món quà hấp dẫn.

Booth TPBank đông nghịt các bạn trẻ đến trải nghiệm tiện ích tài chính số đỉnh cao.

Tại ngày concert, TPBank đốn tim khán giả vì những đặc quyền cực “tâm lý” mà Nhà tài trợ Kim Cương dành riêng cho các khách hàng của mình: Xe điện đưa đón trong khuôn viên giúp các Xinhiu di chuyển dễ dàng mà vẫn xúng xính áo váy và giày cao gót, đưa “Em Xinh” LyHan tới booth giao lưu cùng khán giả, mang lên sân khấu tiết mục “Vỗ tay” - vốn là tiết mục mà các fan đã mong mỏi sẽ xuất hiện trong concert đêm 2.

TPBank còn tặng 50.000 đồng cho các khách hàng mới mở tài khoản và nhập mã giới thiệu EXSHHN - với lời dặn “ăn uống đầy đủ” để Xinhiu mua nước hoặc đồ ăn sau concert.

Không chỉ đưa “Em Xinh” LyHan tới giao lưu cùng khán giả tại booth…

… TPBank còn đưa tiết mục “Vỗ tay” đến concert đêm 2.

Những món quà tinh tế cùng những thông điệp dễ thương khiến cộng đồng mạng xuýt xoa: “Ngân hàng gì mà dễ thương thế này!”.

Từ khán đài cho đến mạng xã hội, TPBank liên tục được nhắc tên. Hàng loạt clip check-in trên TikTok, Instagram, Facebook… tạo nên một làn sóng bàn luận sôi nổi. Không ít Xinhiu còn ưu ái dùng từ “TPBank” như một từ thay thế cho từ “Đỉnh” trong ngôn ngữ trò chuyện hàng ngày!

Từ nhà tài trợ đến “người bạn Gen Z”

Việc đồng hành cùng show Em Xinh “Say Hi” không chỉ giúp TPBank tạo nên làn sóng truyền thông và thảo luận sôi nổi kéo dài suốt 3-4 tháng mà còn mang lại những kết quả kinh doanh đáng chú ý.

Nhiều bạn trẻ đi concert lại “trót” phải lòng TPBank.

Hàng trăm ngàn khán giả đã tải ứng dụng TPBank; hàng chục ngàn khán giả cài đặt giao diện Em Xinh, trải nghiệm thiệp ChatPay có hình ảnh của các Em Xinh và chia sẻ rần rần trên mạng xã hội kèm bình luận: “Xinh xỉu, nhìn là muốn xài liền”. Số lượng thẻ tín dụng mở mới trên App TPBank tăng gấp 3 lần, lượng khách hàng giao dịch trên App TPBank cũng tăng đáng kể…

Có thể nói, TPBank đã tận dụng cơ hội tài trợ không chỉ để quảng bá thương hiệu, mà còn để mang tiện ích công nghệ tài chính đỉnh cao đến gần hơn với khán giả – bằng những trải nghiệm số thật sự khiến họ thích thú.

Theo báo cáo Social Listening của Monitaz, trong hai tháng 7 và 8/2025, TPBank liên tục dẫn đầu toàn ngành ngân hàng về tỷ lệ cảm xúc tích cực. Những dòng thảo luận về TPBank chủ yếu là lời khen, sự thích thú với các hoạt động truyền thông sáng tạo và thấu hiểu.

Đại diện TPBank chia sẻ: “Việc đồng hành cùng Em Xinh “Say Hi” không chỉ là hoạt động tài trợ đơn thuần, mà còn là cách ngân hàng kết nối với thế hệ trẻ bằng “ngôn ngữ” mà họ yêu thích: Âm nhạc và thời trang. “Em Xinh “Say Hi” không chỉ là một chương trình giải trí mà còn là nơi lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần sống hết mình cùng hoài bão của thế hệ trẻ.

Đó cũng chính là tinh thần mà TPBank luôn hướng tới: Một ngân hàng không chỉ phục vụ nhu cầu tài chính, mà còn đồng hành cùng những trải nghiệm sống đỉnh trong kỷ nguyên số. Truyền thông kết hợp với âm nhạc và lifestyle sống trẻ cũng là chiến lược truyền thông lâu dài mà TPBank đã và đang theo đuổi.

TPBank đã thăng hạng trong mắt giới trẻ với một hình ảnh gần gũi, dễ thương, thấu hiểu.

Luôn được nhắc tới là một trong những ngân hàng trẻ năng động với các chiến lược marketing nổi bật, TPBank kết hợp cùng Em Xinh “Say Hi” là một “case study” đáng chú ý trong việc tận dụng tốt quyền lợi tài trợ kết hợp truyền thông sản phẩm thành công.

Hơn cả một nhà tài trợ, Ngân hàng Tím đã thăng hạng trong mắt giới trẻ với một hình ảnh gần gũi, dễ thương, thấu hiểu và củng cố thêm dấu ấn thương hiệu những trải nghiệm số siêu đỉnh.