PGS Nguyễn Lân Hiếu: Nhiều lần phải đổ cốc An cung ngưu hoàng để cứu bệnh nhân

(VTC News) -

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, An cung ngưu hoàng không phải là "thần dược" như nhiều người lầm tưởng. Sản phẩm này vốn có nguồn gốc từ nhà thuốc Đồng Nhân Đường (Trung Quốc), với các thành phần cổ truyền như sừng tê giác, sỏi mật bò, xạ hương. Tuy nhiên, hiện đa phần nguyên liệu quý hiếm được thay thế bằng chất tổng hợp hoặc tương tự, hiệu quả không còn như nguyên bản.

Một điểm đáng lo ngại là trong thành phần An Cung chứa các dược liệu như hùng hoàng, chu sa - đều có độc tính và yêu cầu sử dụng phải hết sức thận trọng. “Đây không phải thuốc dùng tùy tiện, lại càng không thể dự phòng kiểu '3 tháng uống một viên' như lời đồn”, ông nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Việt Linh/ZNews)

Về lý thuyết, An cung có thể có tác dụng làm chậm quá trình đông máu, giúp tiêu các cục máu đông nhỏ. Tuy nhiên, trong điều trị nhồi máu não hay tim, y học hiện đại phải dùng thuốc tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch hoặc can thiệp cơ học như hút hoặc nong bằng bóng. Ngay cả vậy, nhiều trường hợp vẫn khó cứu. Nếu thật sự An cung có tác dụng chống đông, điều này thậm chí có thể gây nguy hiểm chết người với bệnh nhân xuất huyết, đặc biệt là chảy máu não.

Bác sĩ Hiếu kể, bản thân nhiều lần phải đổ đi cốc nước đen sì do gia đình bệnh nhân pha An cung đưa cho bác sĩ, ép sử dụng cho người nhà đang nằm trong phòng hồi sức. "Nếu chúng tôi không cầm cốc thuốc, gia đình sẽ lo lắng nhưng nếu dùng thì lại hại bệnh nhân, vậy nên chỉ còn cách lén đổ vào bồn rửa", ông chia sẻ.

Bất chấp rủi ro, không ít gia đình vẫn tin tưởng tuyệt đối vào viên thuốc đắt đỏ này, thậm chí coi như “bảo bối” dự trữ trong tủ thuốc. Theo bác sĩ Hiếu, đây là hậu quả của việc truyền miệng, thiếu thông tin y khoa chính thống, và cả tâm lý sính ngoại, sính thuốc đắt của một bộ phận không nhỏ trong xã hội.

“Tôi từng chứng kiến nhiều người tự hào khoe rằng nhờ viên An cung mua từ Đồng Nhân Đường mà người thân hồi phục. Thực tế, đó chỉ là sự trùng hợp, hoặc người bệnh đã được điều trị y khoa đúng cách từ trước”, ông chia sẻ.

An Cung Ngưu Hoàng hoàn toàn không phải là "thần dược" như nhiều người lầm tưởng. (Ảnh minh hoạ)

Một nguyên nhân khác, theo bác sĩ Hiếu, là ngành y tế chưa đủ sức thuyết phục người dân hoàn toàn tin tưởng. Những ca chẩn đoán sai, hoặc điều trị không hiệu quả, dễ khiến người bệnh tìm đến các giải pháp bên ngoài, từ thuốc “bí truyền” cho đến thầy cúng, lang băm.

Với tư cách là bác sĩ, ông nhận trách nhiệm: “Chúng tôi cần lên tiếng nhiều hơn, cung cấp đầy đủ kiến thức cho cộng đồng, để không còn những bệnh nhân bị thiệt thòi chỉ vì thiếu hiểu biết y khoa”.

Ông cũng nhấn mạnh, sức khỏe - đặc biệt là tính mạng không thể đặt cược vào may rủi hay những lời truyền tai chưa được kiểm chứng. “Hãy tìm hiểu kỹ càng, và hãy suy nghĩ bằng cả trái tim và lý trí trước khi quyết định cho người thân dùng bất kỳ loại thuốc nào”.