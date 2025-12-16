Petrovietnam và SCG mở rộng hợp tác, hướng tới phát triển bền vững

(VTC News) -

Ngày 15/12, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn SCG (Thái Lan) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm mở rộng khuôn khổ hợp tác chiến lược, hướng tới phát triển bền vững chuỗi giá trị công nghiệp – năng lượng trong bối cảnh ngành công nghiệp toàn cầu đang đứng trước nhiều thách thức mới.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM. Về phía đại diện SCG, có ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn; ông Sakchai Patiparnpreechavud, Giám đốc Công ty Hóa chất SCG; ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP). Phía Petrovietnam, có ông Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, ông Lê Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Tập đoàn, các lãnh đạo trong HĐTV, Ban Tổng Giám đốc; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Petrovietnam và SCG ký kết MOU mở rộng khuôn khổ hợp tác chiến lược.

Tại Lễ ký kết, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh hợp tác lần này là dấu mốc quan trọng, tiếp nối chặng đường hợp tác lâu dài, được xây dựng trên nền tảng tin cậy và đồng hành hiệu quả giữa Petrovietnam và SCG trong nhiều năm qua.

Các đơn vị thành viên của Tập đoàn như PV GAS, BSR và PTSC vẫn đang phối hợp chặt chẽ với SCG trong nhiều lĩnh vực then chốt như cung ứng nguyên liệu, logistics, hỗ trợ kỹ thuật và vận hành. Những kinh nghiệm hợp tác thực tiễn này được đánh giá là nền tảng vững chắc để hai bên tự tin triển khai các nội dung hợp tác mới.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn tin tưởng, việc ký kết các MOU thể hiện tầm nhìn dài hạn của hai bên trong xây dựng quan hệ đối tác chiến lược.

Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn khẳng định, lãnh đạo Tập đoàn sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện để SCG triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất. Đồng thời ông bày tỏ tin tưởng, việc ký kết các MOU lần này không chỉ mở ra những hướng hợp tác cụ thể giữa các đơn vị liên quan, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của hai bên trong xây dựng quan hệ đối tác chiến lược thực chất, hiệu quả, cùng có lợi, qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành công nghiệp – năng lượng trong khu vực.

Theo nội dung các MOU được ký kết, Petrovietnam và SCG thống nhất đẩy mạnh hợp tác theo hướng toàn diện, từ lĩnh vực lọc hóa dầu, hóa chất, LNG đến chuyển đổi số, nghiên cứu – phát triển (R&D), vật liệu tiên tiến và các sáng kiến giảm phát thải, thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng. Đây đều là những lĩnh vực chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của cả hai tập đoàn.

Tổng Giám đốc SCG Thammasak Sethaudom khẳng định, hợp tác chiến lược giữa Petrovietnam và SCG không chỉ là cơ hội, mà là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc SCG Thammasak Sethaudom nhận định, việc ký kết các MOU giữa Petrovietnam và SCG diễn ra trong bối cảnh ngành hóa dầu toàn cầu đang đối mặt với chu kỳ suy giảm kéo dài, chịu tác động từ nhu cầu suy yếu và sự gia tăng công suất mạnh mẽ tại nhiều khu vực trên thế giới. Trong bối cảnh đó, hợp tác chiến lược giữa Petrovietnam và SCG không chỉ là cơ hội, mà là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hiệu quả vận hành và củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Cũng tại sự kiện, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) và Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã ký kết MOU với Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP). Việc hợp tác này cũng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để LSP, PV GAS và BSR tăng cường liên kết, phát huy thế mạnh của từng đơn vị, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị dầu khí - hóa dầu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của công nghiệp năng lượng Việt Nam trong giai đoạn tới.