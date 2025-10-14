Ông Zelensky và ông Trump gặp mặt tại Washington trong tuần này

(VTC News) -

Cuộc gặp mặt dự kiến ​​diễn ra vào ngày 17/10 tại Nhà Trắng với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phát biểu tại cuộc họp báo có sự tham gia của Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, ông Zelensky cho biết các cuộc điện đàm "không đủ" để thảo luận về tất cả chủ đề chính.

Hội nghị thượng đỉnh được cho là diễn ra theo lời mời của Washington. Đây là cuộc gặp thứ 5 giữa ông Trump và ông Zelensky kể từ khi Tổng thống Mỹ quay trở lại nắm quyền vào tháng 1. Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine trước đó cũng gặp nhau tại New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 23/9.

ổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh phái đoàn Ukraine do Thủ tướng Yuliia Svyrydenko dẫn đầu hiện đang trên đường tới Mỹ.

"Tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận về trình tự các bước mà tôi muốn đề xuất với Tổng thống Trump", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm phái đoàn này có nhiệm vụ đàm phán mua thêm hệ thống phòng không, cũng như hệ thống tên lửa HIMARS, như một phần của "Thỏa thuận lớn" với Washington.

Sau đó, ông Trump xác nhận cuộc gặp đã được lên kế hoạch với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một. Khi được hỏi liệu ông có tiếp đón Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17/10 hay không, ông Trump trả lời: "Tôi nghĩ là có".

Kiev từng kêu gọi đối tác nước ngoài giúp tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine trong bối cảnh Moskva leo thang hàng loạt cuộc không kích nhằm vào lưới điện quốc gia. Đáng chú ý, cuộc tấn công gần đây nhất vào thủ đô Kiev tạm thời làm gián đoạn nguồn cung cấp điện trên khắp Ukraine.