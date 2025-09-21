Ông Zelensky: Không cần thoả thuận hoà bình để kết thúc xung đột với Nga

Trong cuộc họp báo ngày 19/9, khi được hỏi liệu kịch bản bán đảo Triều Tiên - tức một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài mà không có hòa ước chính thức, có được bàn thảo hay không, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Ukraine không thể so sánh với hoàn cảnh của Seoul và Bình Nhưỡng.

Theo ông Zelensky, mọi cuộc thảo luận về mô hình này hay mô hình khác chỉ mang tính phỏng đoán, bởi xung đột giữa Nga - Ukraine có thể dừng lại mà không cần một thoả thuận chính thức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: RBC-Ukraine)

“Đây chính là lý do vì sao vấn đề đảm bảo an ninh trở nên sống còn đối với Ukraine. Có thể sẽ không bao giờ có một hiệp ước cuối cùng và đó là lý do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng các cơ chế bảo đảm an ninh cần được thiết lập trước khi xung đột kết thúc. Tôi đồng tình với ông ấy: đôi khi chỉ cần một lệnh ngừng bắn cũng đủ để kích hoạt các cam kết bảo vệ an ninh", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Kiev khẳng định, Ukraine cần có hệ thống bảo đảm an ninh vững chắc trước khi tính đến chuyện hòa ước.

“Thực tế ở Ukraine rất khác so với Hàn Quốc, Phần Lan hay bất kỳ mô hình nào khác. Không ai biết điều gì sẽ đến nhưng chúng ta đều biết cần làm gì trước tiên. Đó là thiết lập những bảo đảm an ninh thực sự, đủ sức ngăn Nga khởi động một cuộc tấn công mới”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó, vào năm 2023, ông Oleksiy Danilov - khi ấy là Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, từng cảnh báo Moskva muốn áp đặt “kịch bản Triều Tiên” lên Ukraine, đóng băng chiến sự và chia cắt lãnh thổ như trường hợp của Triều Tiên và Hàn Quốc.

Bản thân ông Zelensky gần đây cũng thừa nhận kịch bản này không phải là không thể xảy ra, song nhấn mạnh rằng Hàn Quốc có Mỹ làm đồng minh chiến lược và Washington sẽ không bao giờ để Triều Tiên áp đặt quyền kiểm soát lên Hàn Quốc.