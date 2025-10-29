Ông Trump công bố đột phá thương mại với Hàn Quốc trong chuyến công du châu Á

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 29/10 đã hoàn tất các điều khoản cuối cùng của thỏa thuận thương mại song phương. Đây được xem là bước tiến lớn trong chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày của ông Trump.

Phát biểu tại tiệc tối cùng Tổng thống Lee và các nhà lãnh đạo khu vực, ông Trump cho biết hai bên “về cơ bản đã hoàn tất thỏa thuận”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, và các nhà lãnh đạo khu vực dự tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo APEC do ông Lee chủ trì tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc, ngày 29/10/2025. (Ảnh: Reuters)

Theo thỏa thuận được công bố hồi tháng 7, Hàn Quốc sẽ tránh được mức thuế cao nhất mà Washington áp đặt bằng cách cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ, đổi lại được hưởng mức thuế thấp hơn đối với hàng hóa xuất khẩu.

Sau nhiều tháng đàm phán bế tắc, hai bên nhất trí rằng Seoul có thể chia khoản đầu tư này thành 200 tỷ USD tiền mặt – được thanh toán theo từng giai đoạn 20 tỷ USD – và 150 tỷ USD còn lại dành cho lĩnh vực đóng tàu, nơi Hàn Quốc cam kết hỗ trợ Mỹ khôi phục năng lực sản xuất.

Ông Trump được Tổng thống Lee tiếp đón trọng thể tại Gyeongju, chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trong cuộc trao đổi với báo chí trên đường tới Hàn Quốc, ông Trump cho biết không lo ngại về vụ thử của Bình Nhưỡng và khẳng định trọng tâm của ông là cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố cảng Busan vào ngày 30/10.

“Tôi tin rằng cuộc gặp sẽ mang lại kết quả rất tốt cho đất nước chúng ta, và cho cả thế giới”, ông Trump nói.

Đồng thời, ông tiết lộ Mỹ có thể cắt giảm một nửa mức thuế 20% hiện áp với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh cam kết hạn chế xuất khẩu các tiền chất hóa học dùng sản xuất fentanyl – loại ma túy tổng hợp đang gây khủng hoảng tại Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo “sẽ tiếp thêm động lực mới cho quan hệ song phương” và Bắc Kinh “sẵn sàng hợp tác để đạt được những kết quả tích cực”.