Ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

(VTC News) -

Ngày 30/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc kiện toàn, bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Khánh Hòa sau khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức vào ngày 15/3/2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp, với 66/66 phiếu bầu, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cũng tại kỳ họp, các ông Nguyễn Long Biên, Lê Huyền, Trịnh Minh Hoàng, Trần Hòa Nam, Nguyễn Thanh Hà cũng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII cũng bầu ra 14 ủy viên UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Việt Hùng năm nay 48 tuổi, quê xã Bát Tràng, TP Hà Nội; có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Việt Hùng từng giữ các chức vụ như Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HUD, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD.

Tháng 11/9/2024, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tháng 3/2026, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.