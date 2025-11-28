Đóng

Tiểu sử tân Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng

(VTC News)

HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

