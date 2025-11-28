+
Tiểu sử tân Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng
(VTC News) -
HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tin mới
Ba năm ChatGPT: Từ hiện tượng công nghệ đến những tác động xã hội sâu rộng
15:57 28/11/2025
AI
Tổng thống Trump: Mỹ sẽ 'tạm ngừng nhập cư vĩnh viễn' các nước thế giới thứ ba
15:55 28/11/2025
Thời sự quốc tế
Vingroup trở thành doanh nghiệp đầu tiên có vốn hóa vượt 1 triệu tỷ đồng
15:54 28/11/2025
Tài chính
Nga phát hành lịch ảnh ông Putin, mỗi tháng một thông điệp truyền cảm hứng
15:46 28/11/2025
Thời sự quốc tế
'Đế chế' Mailisa tạm ngưng hoạt động: 2.000 nhân viên sẽ ra sao?
15:42 28/11/2025
Reels
Bão số 15 Koto còn giật cấp 13, Biển Đông lại sắp đón thêm một áp thấp nhiệt đới
15:37 28/11/2025
Thời tiết
Uống nước táo đỏ kỷ tử mỗi ngày có tác dụng gì?
15:35 28/11/2025
Tư vấn
XSMT 28/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 28/11/2025
15:15 28/11/2025
Xổ số miền Trung
Hà Nội sắp đối thoại gì với người dân về nhà ở xã hội?
15:14 28/11/2025
Bất động sản
Đề xuất thêm 76 thuốc vào danh mục BHYT chi trả, nhiều nhất là thuốc trị ung thư
15:12 28/11/2025
Tin tức
TP.HCM xem xét phương án khởi công cầu Cần Giờ ngay tháng 1/2026
15:11 28/11/2025
Đầu Tư
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
15:05 28/11/2025
Giới trẻ
Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 28/11/2025 - XSGL 28/11
15:05 28/11/2025
Xổ số miền Trung
Hoàn thành sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, trạm y tế cấp xã trước 31/12
15:02 28/11/2025
Chính trị
Infographic: Chân dung tân Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng
15:01 28/11/2025
Chính trị
XSMN 28/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/11/2025
15:01 28/11/2025
Xổ số miền Nam
Bộ Tài chính trình phương án cấp bách gỡ vướng mắc thuế giá trị gia tăng
14:59 28/11/2025
Chính sách thuế và cuộc sống
Vietlott 28/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/11/2025 - Xổ số Mega 6/45
14:58 28/11/2025
Xổ số
Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 28/11/2025 - XSNT 28/11
14:58 28/11/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 28/11/2025 - XSTV 28/11
14:55 28/11/2025
Xổ số miền Nam
Đoàn thể thao Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 33
14:54 28/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Nữ MC 'độc thân đắt giá nhất VTV' vừa được cầu thủ nổi tiếng cầu hôn là ai?
14:42 28/11/2025
Sao Việt
Hỗn chiến bóng đá Nam Mỹ: 17 thẻ đỏ, HLV trưởng nhập viện
14:31 28/11/2025
Hậu trường
TP.HCM lạnh 19°C, dân mạng thích thú 'xin gia hạn kiểu thời tiết này tới Tết'
14:26 28/11/2025
Giới trẻ
Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội
14:15 28/11/2025
Chính trị
Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội
14:14 28/11/2025
Chính trị
Ajinomoto Việt Nam mang Quầy buffet rau vào trường học
14:12 28/11/2025
Sức khỏe
Cựu CAND – điểm tựa vững chắc, tiếp sức Công an cơ sở hoàn thành nhiệm vụ
14:06 28/11/2025
Tin nóng
Ông Vũ Minh Tuấn giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội
14:05 28/11/2025
Tin nóng
Con đẻ không chăm, cụ bà tuyển con gái nuôi, hứa tặng nhà và trả lương tháng
14:00 28/11/2025
Chuyện bốn phương