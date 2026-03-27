Thanh Hóa có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

(VTC News) -

Sáng 27/3, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh khóa XIX.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026–2031.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong

Cùng với đó, ông Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII cũng được tín nhiệm tái cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX.

Kỳ họp cũng thực hiện bầu các ủy viên ủy ban, trưởng ban Dân tộc và trưởng các ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031. Đáng chú ý, nhiều lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục được tín nhiệm tái cử, gồm Trưởng ban Dân tộc Lương Tiến Thành; Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách Hoàng Anh Tuấn; Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Quốc Hải; Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Ngô Thị Hồng Hảo. Sự tiếp tục này góp phần duy trì tính chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động giám sát, thẩm tra và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Không chỉ dừng lại ở việc kiện toàn HĐND, kỳ họp còn tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026–2031.

Đồng thời bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực theo giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hồng Phong, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, sinh năm 1979, quê quán tỉnh Phú Thọ, có trình độ Tiến sĩ Luật học.

Trước khi được điều động về Thanh Hóa, ông từng giữ các chức vụ như Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đầu năm 2025, ông đảm nhiệm vị trí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an và được thăng quân hàm Thiếu tướng vào tháng 7 cùng năm.

Đến ngày 17/9/2025, ông được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX nhiệm kỳ 2025–2030, ông tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử chức vụ này.

Vào tháng 1/2026, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ông Nguyễn Hồng Phong được bầu là Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.