Báo Brazil ngỡ ngàng: Đội Nhật Bản thể hình như châu Âu, có thể vào tứ kết

(VTC News) -

"Chiều cao trung bình của cầu thủ Nhật Bản liên tục tăng cao trong những thập kỷ gần đây, họ hướng tới mục tiêu vượt qua vòng 1/8", tờ O Globo (Brazil) bình luận về đội tuyển Nhật Bản.

Theo sơ đồ phân nhánh đấu World Cup 2026, đội nhất bảng C gặp đội nhì bảng F và đội nhất bảng F gặp đội nhì bảng C ở vòng 1/16. Bảng C mang theo 2 ứng viên hàng đầu là Brazil và Morocco, bảng F có Nhật Bản và Hà Lan là các đội mạnh nhất. Bởi vậy, không bất ngờ khi báo chí Brazil dành sự quan tâm cho đội tuyển Nhật Bản.

Đội tuyển Nhật Bản khiến các đối thủ run sợ.

Hiện nay, chiều cao trung bình của đội tuyển Nhật Bản rơi vào mức 1m81. Họ sở hữu đội hình đồng đều, giàu kinh nghiệm với 23/26 cầu thu đang thi đấu ở nước ngoài. Thủ thành Zion Suzuki - người mang 2 dòng máu Ghana và Nhật Bản cao đến 1m90. Anh là thủ môn cao nhất trong lịch sử từng bắt chính cho đội tuyển Nhật Bản.

Tờ O Globo nhận định rằng chuyển biến về thể thao và nhân khẩu học ở Nhật Bản tác động đáng kể đến đội tuyển bóng đá nước này. Trước World Cup 2022, chiều cao trung bình của tuyển Nhật Bản chỉ ở mức 1m78 trước khi tăng lên 1m81 vào năm nay.

Thông số này cao hơn nhiều đội như Colombia, Bồ Đào Nha, Ai Cập, Uruguay và Nam Phi - điều chưa từng xảy ra ở các kỳ World Cup khác. Dần dần, định kiến về điểm yếu của Nhật Bản trong các pha tranh chấp trên không đã bị xóa bỏ. Trong trận giao hữu với Brazil năm 2025, bàn thắng quyết định của Nhật Bản được ghi bằng cú đánh đầu của tiền đạo cao Ueda - cao 1m82.

Ngoài ra, số lượng cầu thủ thi đấu ở châu Âu đã tăng từ chỉ 4 người tại World Cup 2010 lên 23 người trong đội hình năm nay.

Theo các chuyên gia bóng đá tại Nhật Bản, việc xuất ngoại của cầu thủ nước này còn đến từ việc giá chuyển nhượng cầu thủ từ các đội bóng J.League với đối tác châu Âu luôn rất rẻ. Đây là cơ hội để các đội châu Âu không ngần ngại thử nghiệm với nhân tố đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Trận hòa 2-2 trước Hà Lan trong ngày khai màn World Cup 2026 nói lên nhiều điều về đội tuyển Nhật Bản. Bàn thắng của họ đến từ nỗ lực tranh chấp bóng bổng của Koki Ogawa - cao đến 1m86 với trung vệ Virgil van Dijk. Anh đã thắng và giúp đội bóng xứ sở mặt trời mọc giành lại 1 điểm quý giá.