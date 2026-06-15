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Lớp học hè đặc biệt ở Nghệ An giúp trẻ rời xa điện thoại
(VTC News) -
Trong khi phụ huynh đau đầu vì con trẻ dán mắt vào điện thoại, một lớp học hè đặc biệt ở Nghệ An lại thu hút các em bằng ruộng ngập bùn, bắt ốc và trò chơi dân gian.
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