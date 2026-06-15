Cuộc sống ở tuổi 80 của 'Tể tướng Lưu gù' kinh điển nhất màn ảnh

(VTC News) -

Bộ phim Tể tướng Lưu gù (1996) được xem là một trong những tác phẩm truyền hình Hoa ngữ xuất sắc nhất, kể về vị quan thanh liêm Lưu Dung với trí tuệ và lòng ngay thẳng. Bộ phim làm nên tên tuổi của nam diễn viên Lý Bảo Điền.

Nổi tiếng khi ngoài 50 tuổi

Lý Bảo Điền sinh năm 1946 tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 16 khi gia nhập đoàn kịch và học diễn hài, Lý Bảo Điền sau đó theo học lớp đạo diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương và được giữ lại trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Lý Bảo Điền mất gần 20 năm lăn lộn trong các đoàn kịch tại Trung Quốc trước khi trở thành ngôi sao của điện ảnh Hoa ngữ. Tên tuổi của ông bắt đầu được biết tới khi nam diễn viên đã ngoài 50 tuổi.

Lý Bảo Điền vào vai Lưu Dung trong phim "Tể tướng Lưu gù".

Dù không sở hữu ngoại hình ưa nhìn, ông vẫn được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc. Sau khi vụt sáng nhờ bộ phim Tể tướng Lưu Gù, Lý Bảo Điền nhận được nhiều lời mời cho những vai diễn tương tự trên màn ảnh. Ông nhất định từ chối trong khi hai bạn diễn của ông là Vương Cương vẫn chăm chỉ vào vai Hòa Thân hay Trương Quốc Lập tiếp tục tỏa sáng với vai diễn Càn Long.

Nói về nguyên nhân từ chối, Lý Bảo Điền từng giải thích rằng, việc rập khuôn hay cố tình đóng khung trong một nhân vật sẽ khiến khán giả thấy nhàm chán. "Nghệ thuật chân chính là sáng tạo chứ không phải sống mãi bằng vốn để dành", Lý Bảo Điền nói.

Năm 2003, ông góp mặt trong Thần y Hỷ Lai Lạc và đây tiếp tục là một tác phẩm thành công, ghi dấu ấn của Lý Bảo Điền. Với bộ phim này, ông giành 2 giải thưởng Kim Ưng, trong đó có giải Nam diễn viên được yêu thích nhất và Nam diễn viên xuất sắc.

Cuộc sống bình dị ở tuổi xế chiều

Giữa sóng gió thị phi của showbiz, Lý Bảo Điền được khán giả yêu mến bởi lối sống thẳng thắn, chân thật và không bị nhuốm màu vật chất. Ông từng thẳng thắn từ chối nhiều hợp đồng quảng cáo, kể cả lời mời trị giá tới 20 triệu Nhân dân tệ (hơn 70 tỷ đồng) vì cho rằng không nên dựa vào danh tiếng để kiếm lợi.

Lý Bảo Điền sống khép kín, tránh xa ồn ào giới giải trí.

Ngoài ra, ông có tính cách cầu toàn, nghiêm khắc, đến mức từng đuổi diễn viên ra khỏi đoàn phim vì đi trễ, từng từ chối 17 kịch bản liên tiếp vì không ưng ý, từng kiện 13 nhà sản xuất ra tòa vì chỉnh sửa phim không đúng hợp đồng. Cái giá phải trả là sự nghiệp chững lại.

13 công ty điện ảnh lớn liên kết tẩy chay Lý Bảo Điền, coi ông là người “khó chịu, hống hách”. Các kịch bản dần thưa thớt, ông gần như rút lui khỏi truyền hình.

Khác với nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ, Lý Bảo Điền sống khép kín, tránh xa ồn ào giới giải trí. Ông hầu như không khoe nhà cửa, xe hơi hay cuộc sống giàu sang. Được biết, vợ ông là người làm việc ngoài làng giải trí và hai người có cậu con trai chung.

Những năm gần đây, Lý Bảo Điền chọn cuộc sống an yên bên gia đình, tận hưởng những ngày tháng thanh thản sau ánh đèn sân khấu. Ông tìm thấy niềm vui trong hội họa, miệt mài sáng tác và không ngừng thử nghiệm những cách thể hiện mới để nuôi dưỡng cảm hứng nghệ thuật.

Hình ảnh mới nhất của Lý Bảo Điền.

Ở tuổi 80, tài tử một thời dành phần lớn thời gian cho việc đọc sách, nghiên cứu nghệ thuật và sưu tầm đồ cổ, coi đó là niềm vui tuổi già sau những năm tháng cống hiến không ngừng cho sân khấu và điện ảnh.