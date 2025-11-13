Đóng

Infographic: Chân dung tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung

(VTC News) -

Ông Nguyễn Đức Trung, 51 tuổi, quê Thanh Hoá, được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội khoá 2021-2026.

Minh Tuệ
