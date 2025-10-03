Đóng

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030

(VTC News) -

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa I nhiệm kỳ 2025 – 2030.

