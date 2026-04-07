Ông chủ Bảo Tín Minh Châu thừa nhận chỉ đạo con trai che giấu doanh thu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Từ 28/10/2024 đến nay, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh (chung sống với nhau như vợ chồng).

Ông Vũ Minh Châu tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, ông Châu khai đã chỉ đạo con trai dùng số tài khoản cá nhân để nhận tiền từ bán hàng của Bảo Tín Minh Châu. Ông Châu thừa nhận việc sử dụng 2 phần mềm để quản lý việc kinh doanh thực tế và báo cáo thuế.

Ông Châu cho rằng bản thân đã thiếu trách nhiệm với doanh nghiệp, công việc và mắc phải lỗi "không đáng mắc". Bị can thừa nhận đây là bài học cho bản thân.

Theo cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) Công an TP Hà Nội, ông Vũ Minh Châu trực tiếp chỉ đạo việc lập 2 hệ thống sổ sách, phần mềm từ trước năm 2024. Sau đó, vì lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, ông Châu yêu cầu nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu.

Tuy nhiên, nhà chức trách đã khôi phục, tổ chức giám định, phối hợp với cơ quan thuế, từ đó có căn cứ xác định hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 15 tỷ đồng.

Theo Công an Hà Nội, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế.

Bốn bị can bị khởi tố. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, nhà chức trách xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty khoảng 9.700 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo thông tin các vụ án điển hình được Công an Hà Nội tổ chức chiều 6/4, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03, cho biết quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ được nhiều tài liệu, vàng nguyên liệu. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc số vàng này để có hướng xử lý.