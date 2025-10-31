Ông Bùi Thanh Giang giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

(VTC News) -

Sáng 31/10, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM bổ nhiệm ông Bùi Thanh Giang, Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO), giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, đồng thời là thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/10/2025.

Ông Bùi Thanh Giang (giữa), Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) nhận quyết định bổ nhiệm, sáng 31/10.

Ông Bùi Thanh Giang, sinh năm 1968, có trình độ Thạc sĩ, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, gắn bó trọn vẹn hơn 35 năm trong ngành cấp nước TP.HCM.

Từ những ngày đầu công tác tại Nhà máy nước Thủ Đức, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Phó Ban Kế hoạch - Kỹ thuật - Vật tư, Quản đốc phân xưởng tu bổ - sửa chữa, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban Kế hoạch - Vật tư - Tổng hợp Nhà máy nước Thủ Đức; Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ Tổng Công ty; Giám đốc Nhà máy nước Tân Hiệp; Giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức; Phó Tổng Giám đốc SAWACO.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc SAWACO, từ ngày 1/10/2025, ông Bùi Thanh Giang giữ cương vị Quyền Tổng Giám đốc SAWACO, điều hành hoạt động toàn Tổng Công ty trong giai đoạn chuẩn bị bước sang kế hoạch phát triển mới 2026-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ chúc mừng ông Bùi Thanh Giang được tập thể tín nhiệm, đồng thời bày tỏ kỳ vọng tân Tổng Giám đốc sẽ cùng ban lãnh đạo SAWACO tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - đặc biệt là đảm bảo an toàn cấp nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển bền vững hệ thống cấp thoát nước TP.HCM trong năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.