Ô tô ùn ùn né trạm thu phí, 'đại náo' các khu dân cư ở Đà Nẵng

Thời gian qua, người dân phường An Thắng, TP Đà Nẵng, bày tỏ sự bức xúc trước thực trạng ô tô, xe tải đua nhau né trạm thu phí BOT 545 đặt trên Quốc lộ 1.
Để né trạm thu phí trên, các phương tiện di chuyển vào các tuyến đường dân sinh thuộc khối phố Thanh Quýt 3, sau đó vòng ra lại Quốc lộ 1.
Theo ghi nhận của PV khi còn cách trạm BOT 545 trên Quốc lộ 1 khoảng 200m, nhiều ô tô bất ngờ rẽ vào các tuyến đường dân sinh của khu dân cư số 2.
"Tình trạng ô tô, xe tải, thậm chí nhiều xe khách chạy vòng qua đường làng để né trạm thu phí đã tồn tại từ nhiều năm nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân địa phương. Đặc biệt, việc lưu lượng xe né trạm quá lớn khiến nhiều tuyến đường làng bị băm nát, xuống cấp ngày một trầm trọng" - ông N.H.V. (trú khối Thanh Quýt 3, phường An Thắng) giãi bày.
Sau thời gian dài oằn mình gánh "binh đoàn" ô tô, xe tải né trạm thu phí, tuyến ĐH15 dẫn vào khu dân cư số 2 lâm vào tình cảnh nát như tương và đang được rào chắn để sửa chữa.
Khi nỗi bức xúc lên đến đỉnh điểm, không còn cách nào khác, người dân địa phương cùng nhau mang các chướng ngại vật ra đặt giữa đường để chặn lối ô tô, xe tải.
Được biết, cuối tháng 11 vừa qua, Khu Quản lý Đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) làm việc với các đơn vị liên quan về tình trạng xe né trạm thu phí. Tại đây, ông Đặng Công Nhiên, Chủ tịch UBND phường An Thắng, cho biết các xe né trạm đi vòng qua khu dân cư số 2 gây nguy hiểm cho người dân. Phương tiện né trạm BOT chiếm hầu như 80%; ô tô, xe tải nhỏ chạy liên tục khiến người dân vô cùng bức xúc.
Theo ông Nhiên, khu dân cư này có nhiều trường học nên việc các xe chạy với lưu lượng lớn khiến tình hình càng trở nên nguy hiểm, đặc biệt vào giờ tan trường. "Một học sinh tiểu học đã tử vong tại chỗ do giật mình và ngã vào bánh xe tải khi phương tiện này bấm còi inh ỏi" - ông Nhiên nhắc lại vụ tai nạn xảy ra hồi tháng 10 vừa qua.
Ông Thân Hóa, Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình 545, cho hay công ty điêu đứng vì xe né trạm thu phí. Hằng năm, công ty lỗ cả trăm tỷ đồng và đang đứng trên bờ vực phá sản. “Lúc mới đặt trạm, mỗi ngày thu 600–700 triệu đồng, giờ chưa đến 200 triệu đồng vì xe né trạm quá nhiều”, ông Hóa nói, đồng thời kiến nghị đóng lối mở ở giữa đường, chỉ chừa lại khoảng 4m (thay vì 25m như hiện nay) để hạn chế xe rẽ trái né trạm.
Được biết, Công ty 545 vay hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện dự án mở rộng Km947–Km987 trên Quốc lộ 1 theo hợp đồng BOT ký năm 2014. Dự án hoàn thành đúng tiến độ và khai thác từ đầu năm 2016. Thời gian đầu, doanh thu ổn định, đủ trả nợ gốc và lãi vay theo phương án tài chính đã ký với Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng).
Tuy nhiên, từ đầu năm 2018, doanh thu liên tục sụt giảm do sự hình thành các khu dân cư mới, đường ngang dân sinh quanh trạm, tạo điều kiện cho phương tiện đi vòng để tránh mua vé thu phí. Theo số liệu của Công ty, năm 2016 doanh thu hơn 216 tỷ đồng; 2017 hơn 188 tỷ; 2018 hơn 139 tỷ; 2019 hơn 117 tỷ; giai đoạn 2020–2021 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; năm 2022 còn hơn 88 tỷ; 2023 đạt hơn 73 tỷ; 2024 đạt hơn 83 tỷ; 6 tháng đầu 2025 đạt hơn 39 tỷ đồng.
Do doanh thu giảm mạnh, thời gian thu phí của trạm BOT 545 từ 13 năm phải điều chỉnh lên 27 năm, kéo dài đến năm 2042.