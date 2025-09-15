Ô tô limousine bẹp dúm, xe khách văng khỏi cao tốc sau cú tông liên hoàn

(VTC News) -

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 15/9, tại Km 122 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Thông tin ban đầu, 3 ô tô xảy ra tai nạn gồm xe bán tải, ô tô limousine và một xe khách loại 30 chỗ ngồi.

Xe limousine bị lật ngang, biến dạng hoàn toàn. (Ảnh: OFFB)

Tại hiện trường, ô tô bán tải nằm ở làn 2 của cao tốc, xe limousine bị lật ngang, biến dạng hoàn toàn. Trong khi đó, xe khách văng ra khỏi cao tốc, nằm gần đường gom.

Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa đi cấp cứu, một số người khác bị thương nhẹ.

Xe khách lao xuống đường gom của cao tốc sau tai nạn.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng từ xa tránh ùn tắc, hạn chế phương tiện vào khu vực hiện trường vụ tai nạn.