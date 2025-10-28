Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, hất văng máy đo của cảnh sát

(VTC News) -

Ngày 28/10, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông tin về đoạn video người phụ nữ không chấp hành đo nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông Thái Nguyên đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo xác minh, lúc 20h47 ngày 26/10, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ 261 (đoạn km45+800) ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe máy biển số 20D1-236.xx do chị Dương Thị Hồng X. (29 tuổi, trú xã Tràng Xá, Thái Nguyên) cầm lái.

Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn mức 0,738 mg/lít khí thở.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, người này tăng ga lái xe chạy vào sân nhà dân ven đường. Tại đây, chị X. nhiều lần viện cớ, không hợp tác đo nồng độ cồn, rồi hất thiết bị đo nồng độ cồn của cảnh sát giao thông xuống đất.

Sau khi tổ công tác kiên quyết yêu cầu kiểm tra, kết quả cho thấy chị X. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,738 mg/lít khí thở, gần gấp đôi mức vi phạm kịch khung theo quy định tại Nghị định 168.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với chị X. Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền 8-10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Công an phường Phổ Yên đang tiếp tục làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh, cản trở lực lượng thi hành công vụ để xử lý nghiêm.