NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội': Cãi mẹ theo nghệ thuật, U70 viên mãn bên chồng

(VTC News) -

Em bé Hà Nội được Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1974, do đạo diễn Hải Ninh thực hiện trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh cách mạng kinh điển của Việt Nam. Phim nhận giải thưởng Bông Sen Vàng cho "Phim hay nhất" tại Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần ba năm 1975, giải đặc biệt của Ban giám khảo LHP quốc tế Moskva cùng năm.

Thành công của bộ phim không thể không nhắc đến vai chính Ngọc Hà do NSND Lan Hương đảm nhận. Dù mới 10 tuổi song nét diễn trong trẻo, giàu cảm xúc của bà ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Từng cãi gia đình để theo đuổi nghệ thuật

NSND Lan Hương sinh năm 1963 tại Hà Nội. Khi mới 3-4 tuổi, trong một lần đi qua khu Hoàng Hoa Thám, đạo diễn Hải Ninh bắt gặp Lan Hương và ấn tượng bởi đôi mắt đặc biệt của cô bé.

Khi làm dự án Em bé Hà Nội, ông tìm kiếm nhiều diễn viên nhí, cuối cùng bỗng nhớ đến em bé có đôi mắt ấn tượng năm nào nên đến khu tập thể nơi Lan Hương sống để thuyết phục nhận vai.

NSND Lan Hương trở thành biểu tượng của phim "Em bé Hà Nội".

Năm 10 tuổi, bà được chọn vai chính Ngọc Hà trong Em bé Hà Nội. Trong phim, Lan Hương diễn bằng tất cả cảm xúc và tình cảm chân thật. Vai diễn giúp Lan Hương trở thành diễn viên nhí nổi tiếng, ghi dấu ấn đặc biệt với điện ảnh Việt Nam lúc bấy giờ.

Ba năm sau, Lan Hương tiếp tục tham gia một vai nhỏ trong phim Mối tình đầu cùng NSND Thế Anh và Trà Giang.

Năm 15 tuổi, NSND Lan Hương trúng tuyển lớp diễn viên khoá đầu của Nhà hát Tuổi trẻ cùng những tên tuổi lớn sau này của Nhà hát như NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung, NSND Anh Tú...

Gia đình lại không muốn Lan Hương theo nghề diễn viên nhưng bà nhất quyết phải đi bằng được. Tự nhận bản thân là người thích tự do nên NSND Lan Hương từng có quyết định bứt phá, thậm chí khiến cả nhà hoảng hốt, đó là bỏ nhà đến ở tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Cuối cùng ''trời không chịu đất thì đất phải chịu trời'', mẹ nữ nghệ sĩ dù không thích con làm diễn viên nhưng cũng không còn cấm cản, để con gái được sống với đam mê.

Sau này vì thấy thương mẹ nên NSND Lan Hương học thêm về đạo diễn, làm giảng viên Đại học Sân khấu Điện ảnh. Bà muốn mẹ yên tâm khi thấy những nỗ lực của mình đã đem lại ''trái ngọt''.

Nhan sắc NSND Lan Hương thời trẻ.

Từ năm 2002, nữ nghệ sĩ theo học ngành đạo diễn sân khấu. Lan Hương cũng là một trong số ít diễn viên gắn bó với kịch hình thể, từng là Trưởng đoàn kịch hình thể của Nhà hát Tuổi trẻ. Năm 2007, nghệ sĩ Lan Hương được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSND.

Viên mãn bên chồng đạo diễn sau một lần đò

Về đời tư, NSND Lan Hương từng kết hôn sớm năm 18 tuổi với người đàn ông từng đổ vỡ. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, bà ly hôn. NSND Lan Hương kết hôn lần nữa ở tuổi 24 với đạo diễn Tất Bình. Ông xã hơn nữ nghệ sĩ tới 14 tuổi.

Hơn 3 thập kỷ gắn bó, NSND Lan Hương nói cả hai không ít lần cãi vã nhưng nhờ cái duyên vợ chồng nên mọi việc lại đâu vào đấy.

"Chúng tôi chưa từng ngồi thỏa thuận anh hay em phải thế này thế kia nhưng rồi qua năm tháng vẫn sống lựa theo nhau. Ví dụ tôi rất tôn trọng những thú vui của chồng, luôn để cho anh ấy có những khoảng không gian riêng", bà từng nói.

NSND Lan Hương có cuộc sống an yên bên ông xã - đạo diễn Tất Bình.

Ở tuổi U70, bà có cuộc sống sung túc, viên mãn bên chồng con. Nhiều năm qua, bà vẫn miệt mài với công tác giảng dạy tại Đại học Sân khấu Điện ảnh, khoa Đạo diễn Lễ hội sự kiện. Ngoài ra, bà còn chuyển sang đào tạo diễn viên, đồng thời duy trì công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ.

Khi có thời gian rảnh, nữ nghệ sĩ thường đi chơi, đi lễ cùng bạn bè. Để tăng cường sức khoẻ, duy trì niềm vui, bà tập múa bụng, vẽ... Hơn tất cả, sân khấu và phim ảnh vẫn là niềm yêu thích lớn nhất của "em bé Hà Nội" năm nào.