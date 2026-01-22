Những phương án của lực lượng 'blouse trắng' tại Đại hội XIV của Đảng

Để bảo đảm cho sự thành công của Đại hội không thế thiếu sự đóng góp của đội ngũ y tế trong việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đại biểu, khách mời và các lực lượng tham gia Đại hội.

Cán bộ, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai túc trực đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chuẩn bị chu đáo cho các tình huống có thể xảy ra

Để bảo đảm công tác y tế tại Đại hội XIV của Đảng, ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Chính sách cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội; Bộ Công an (Bộ Tư lệnh cảnh vệ), Bộ Quốc phòng (Cục Quân y), các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai công tác y tế phục vụ Đại hội XIV; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh được giao nhiệm vụ tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2025 và khám, kiểm tra sức khỏe phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Bộ cũng thành lập Tiểu ban Y tế, Hội đồng Chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh phục vụ Đại hội; bố trí các tổ y tế trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các nhà khách, khách sạn nơi có đại biểu, khách mời lưu trú. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tiểu ban Y tế thiết lập 1 khu vực hồi sức tích cực như một đơn nguyên hồi sức tích cực hiện đại nhất trong bệnh viện và 2 phòng cấp cứu, khám, chữa bệnh với đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại, chuẩn bị sẵn sàng các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để đáp ứng cấp cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống bất thường; rà soát, hoàn thiện Danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư y tế; xây dựng kế hoạch diễn tập cấp cứu và Hướng dẫn xử trí cấp cứu, điều trị cho một số bệnh, tình trạng cấp cứu thường tại Đại hội…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Phó trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng cho biết, đây là lần thứ tư ông được tham gia phục vụ chăm sóc sức khỏe tại Đại hội. Đại hội Đảng thường được tổ chức vào tháng giêng của năm mới, do vậy thời tiết thường rất lạnh. Ngành y tế đã nắm được mô hình bệnh và những bệnh hay mắc phải ở mùa này, như các bệnh lý về viêm đường hô hấp cấp, cảm cúm, các bệnh lý về tim mạch... cũng có thể xuất hiện trong thời tiết lạnh đột ngột.

Nhiều tháng qua, ngành Y tế đã mời các chuyên gia, giáo sư trên nhiều lĩnh vực tập huấn cho các y, bác sỹ tham gia Đại hội; xây dựng kịch bản với các tình huống giả định, diễn tập nhiều lần...Về nguồn lực, những y, bác sỹ tham gia phục vụ tại Đại hội đều có chuyên môn tốt, đạo đức tốt, được rèn luyện kỹ lưỡng.

Trang thiết bị được mang đến Trung tâm cấp cứu tại Đại hội đều là các thiết bị tốt nhất, như: Xe cứu thương, máy ép tim tự động, máy phá rung tự động, máy thở, máy tim phổi nhân tạo, máy X-Quang di động kỹ thuật số, siêu âm tại giường, các máy xét nghiệm nhanh và các thiết bị, vật tư y tế thiết yếu, thuốc các loại. Phòng Hồi sức tích cực được kết nối hội chẩn trực tuyến với Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội, các bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Về nhân lực, ngành Y tế bố trí đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế có tay nghề, trình độ chuyên môn cao, đạo đức tốt để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và Hội đồng chuyên môn gồm các giáo sư đầu ngành về nội khoa, ngoại khoa, cấp cứu - hồi sức tích cực, chống độc, hồi sức tim mạch, thần kinh, bệnh nhiệt đới…của các Bệnh viện Trung ương: Quân đội 108, Bạch Mai, Hữu nghị, Việt Đức, Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, Hội tim mạch Việt Nam cùng tham gia trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

"Đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai rất vinh dự, tự hào với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe tại Đại hội, góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp, ban hành Nghị quyết cho thời kỳ đổi mới của đất nước trong 5 năm tới" - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ nêu rõ.

Luôn sẵn sàng với tinh thần cao nhất

Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tim mạch Việt Nam chia sẻ: Để chuẩn bị cho công tác y tế phục vụ cho Đại hội đảng lần này, được sự chỉ đạo của Bộ Y tế, các đơn vị trong ngành, như: Hội đồng chuyên môn, các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Hữu nghị, Trung ương Quân đội 108 đều sẵn sàng tham gia phục vụ.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, đội ngũ các y, bác sỹ tham gia phục vụ Đại hội đều tiến hành xử trí các tình huống giả định, điển hình như 3 tình huống thường gặp về tăng huyết áp bị đột quỵ, các trường hợp ngừng tuần hoàn, các trường hợp bị nhồi máu cơ tim, thậm chí có tình huống giả định bệnh nhân bị tổn thương, đa chấn thương... Tất cả các trường hợp đều được tập huấn, có kịch bản cụ thể từng tình huống: sử dụng nhân sự như thế nào, trang thiết bị gì...

Các kịch bản cũng đề ra những tình huống khó khăn phải tiến hành hội chẩn, thì việc hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện được thực hiện như thế nào, giải pháp để có thể đưa người bệnh ra khỏi Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhanh nhất đến các bệnh viện để kịp thời cấp cứu...

Trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng, chưa có các tình huống khó khăn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, đội ngũ y tế luôn sẵn sàng, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe, phục vụ tốt nhất cho Đại hội.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định: Các phương án y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã được lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo, quán triệt rất chu đáo, kỹ lưỡng, toàn diện. Ngoài công tác về điều trị, cấp cứu, mảng phòng, chống, giám sát dịch bệnh, xét nghiệm hết sức được quan tâm. Lãnh đạo Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục Phòng Bệnh,Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội chuẩn bị rất cẩn thận trong nhiều tháng qua.

Các đơn vị phòng, chống dịch bệnh, các đội cơ động phòng, chống dịch của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đều ở các vị trí sẵn sàng trực 24/24 giờ, đáp ứng đầy đủ tất cả các tình huống nếu có thể xảy ra để đảm bảo tốt nhất về công tác y tế phục vụ Đại hội.

Bên cạnh đó, các tổ trực về phòng, chống dịch tại khu vực diễn ra Đại hội, cũng như tại các địa điểm lưu trú của các đại biểu cũng được đảm bảo đầy đủ cho việc phòng, chống dịch bệnh. Các phương án về trực xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đều sẵn sàng đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, an toàn sinh học, cũng như sẵn sàng tiếp nhận bệnh phẩm bất cứ lúc nào để có thể xét nghiệm nhanh nhất, ứng phó tất cả các tình huống có thể xảy ra.

"Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương rất tự tin và sẵn sàng với tinh thần cao nhất, góp phần bảo đảm công tác y tế an toàn nhất phục vụ cho Đại hội" - Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Như Dương khẳng định.