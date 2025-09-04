Những kiểu ăn cần tây âm thầm gây hại sức khỏe, nhất là thận

(VTC News) -

Cần tây là một loại rau bổ dưỡng, chứa nhiều chất xơ, vitamin K và các loại vitamin khác như A, B, C... Đây được coi là thực phẩm hỗ trợ tốt cho người cao huyết áp cũng như giúp làm giảm mỡ máu. Tuy nhiên, không phải cứ ăn nhiều là tốt hay ăn thế nào cũng được.

Những sai lầm thường gặp khi ăn cần tây

Ngay cả thực phẩm tốt nhất cũng cần được sử dụng điều độ và đúng cách. Việc lạm dụng cần tây hoặc dùng sai cách chẳng những không mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn gây hại. Dưới đây là những sai lầm thường gặp khi ăn cần tây.

Ăn quá nhiều cần tây

Cần tây dù tốt nhưng không nên ăn quá nhiều. (Ảnh: Sohu)

Mọi người thường nghĩ rằng ăn nhiều rau là vô hại, đặc biệt là cần tây, vì nó giòn, dễ ăn và có nhiều dinh dưỡng; nhiều người ăn mỗi lần một đĩa lớn.

Tuy nhiên, cần tây chứa một lượng lớn oxalate. Khi được tiêu thụ quá nhiều, canxi oxalate có thể dễ dàng lắng đọng trong thận, tạo thành tinh thể hoặc thậm chí là sỏi. Nhiệm vụ chính của thận là chuyển hóa chất thải. Axit oxalic dư thừa sẽ khiến thận phải làm việc quá tải, giống như việc liên tục cho cát vào máy, điều này dễ gây ra vấn đề sức khỏe theo thời gian.

Với người đã có chức năng thận kém, và việc tiêu thụ cần tây quá mức thậm chí có thể gây tổn thương ống thận. Như vậy, phương pháp thanh lọc bằng rau củ thực chất lại tạo ra gánh nặng chuyển hóa mới, do đó, điều chỉnh lượng thức ăn rất quan trọng, bạn không nên bỏ qua.

Uống nước ép cần tây thay nước

Nước ép cần tây có vị thanh mát, nên nhiều người còn cho rằng nó có thể thay thế hoàn toàn nước lọc, có thể uống vài cốc lớn mỗi ngày. Tuy nhiên, thói quen này rất nguy hiểm. Nước uống thông thường có thể làm loãng nước tiểu và giảm nồng độ chất thải trao đổi chất trong thận, trong khi nước ép cần tây chứa hàm lượng cao axit oxalic, muối kali và các chất chuyển hóa khác.

Thay thế nước lọc bằng nước ép trong thời gian dài tương đương với việc bắt thận phải hoạt động trong môi trường tải trọng cao trong thời gian dài. Hàm lượng kali dư ​​thừa thậm chí có thể ảnh hưởng đến nhịp tim. Việc bỏ qua vấn đề đơn giản này sẽ dễ dàng dẫn cơ thể đến nguy cơ bệnh tật. Gánh nặng lên thận thường không xuất hiện ngay để bạn có thể nhận ra mà là một quá trình tích tụ lâu dài, do đó cần cẩn thận với những gì đưa quá nhiều vào cơ thể.

Sử dụng nước ép cần tây thường xuyên có thể gây áp lực cho thận. (Ảnh: Sohu)

Thường xuyên ăn cần tây sống

Nhiều người thích ăn cần tây như một món salad vì tin rằng việc nấu chín sẽ mất đi chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi ăn sống quá nhiều, axit oxalic và nitrat trong cần tây sẽ khó phân hủy hơn.

Những nguy hiểm của axit oxalic có thể gây gánh nặng cho thận, và nếu nitrat được chuyển hóa thành nitrosamine trong cơ thể, có thể làm tăng nguy cơ sức khỏe. Thận tự nhiên phải làm việc nhiều hơn để xử lý gánh nặng này.

Việc làm chín cần tây thực sự loại bỏ một phần axit oxalic và nitrat, mang lại nhiều lợi ích hơn cho cơ thể. Nếu bạn tiếp tục ăn cần tây sống, thận của bạn có thể đối mặt với những rủi ro.

Xào nấu cần tây với nhiều gia vị, dầu mỡ

Vì cho rằng cần tây có vị nhạt, nên khi xào nấu nhiều người thường tăng lượng muối và dầu ăn để giúp món ăn hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, lượng muối cao có thể gây hại trực tiếp cho thận.

Thận là cơ quan quan trọng trong việc điều hòa cân bằng điện giải. Ăn quá nhiều muối có thể dẫn đến giữ lại ion natri, làm tăng gánh nặng huyết áp và gây tổn thương thêm cho cầu thận. Các chuyên gia đã cảnh báo về mối liên hệ giữa chế độ ăn nhiều muối trong thời gian dài và bệnh thận mãn tính, do đó bạn cần điều chỉnh lượng gia vị và dầu mỡ khi nấu ăn...

Khi xào cần tây cần lưu ý lượng dầu mỡ để tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Có thể nói, dù cần tây có tốt cho sức khỏe đến đâu, bạn cũng không nên coi nó như một loại thuốc chữa bách bệnh. Đặc biệt khi nó được quảng cáo rầm rộ là "thuốc lợi tiểu" hoặc "thuốc làm sạch mạch máu", khiến mọi người lầm tưởng đây là thần dược.

Hơn nữa, việc quá phụ thuộc vào cần tây sẽ dẫn đến việc thiếu sự đa dạng trong chế độ ăn uống. Một số người coi cần tây như một thành phần phổ biến, bỏ qua tầm quan trọng của các loại rau, trái cây và protein khác, từ đó khiến cơ thể dễ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng.

Thận không chỉ phải đối phó với gánh nặng chuyển hóa của cần tây mà còn phải chịu đựng phản ứng dây chuyền do thiếu hụt các chất dinh dưỡng khác. Ví dụ, việc thiếu hụt protein chất lượng cao trong thời gian dài sẽ làm giảm khả năng phục hồi của cơ thể, và thận cần những nguyên liệu thô này nhiều hơn trong quá trình phục hồi tổn thương.

Một chế độ ăn uống với cần tây tưởng chừng lành mạnh thực chất lại ẩn chứa nguy cơ mất cân bằng dinh dưỡng. Sức khỏe không nên chỉ phụ thuộc vào một loại rau duy nhất, mà phải dựa vào một chế độ ăn uống cân bằng.

Quan điểm đúng đắn về sức khỏe không phải là dựa vào một loại thực phẩm duy nhất, mà là nhận thức được rằng tất cả các loại thực phẩm đều có lợi ích kép. Nắm vững liều lượng, phương pháp và sự cân bằng tổng thể chính là chìa khóa để bảo vệ thận cũng như sức khỏe của bạn.