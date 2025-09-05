'Như có Bác trong ngày đại thắng' vào top 50 ca khúc tiêu biểu 50 năm âm nhạc

(VTC News) -

Trong chương trình Giai điệu Tổ quốc, âm hưởng hào hùng của Như có Bác trong ngày đại thắng vang lên trong Nhà hát Lớn Hà Nội khép lại đêm nhạc để lại trong lòng khán giả niềm xúc động đặc biệt.

Không chỉ là bài ca lịch sử, tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên còn là biểu tượng cho sức mạnh tinh thần của dân tộc, đồng thời nằm trong danh sách 50 ca khúc tiêu biểu 50 năm âm nhạc Việt Nam vừa được Hội Nhạc sĩ Việt Nam công bố.

Ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng'' là một trong 50 ca khúc tiêu biểu nhất sau ngày đất nước thống nhất.

Như có Bác trong ngày đại thắng được nhạc sĩ Phạm Tuyên viết vào đêm 28/4/1975 và phát lần đầu tiên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam sáng 30/4/1975 - đúng ngày đất nước trọn niềm vui thống nhất. Chỉ hai ngày sau, ca khúc được đăng trên báo Nhân dân, nhanh chóng trở thành giai điệu lan tỏa khắp mọi miền, gắn liền với ký ức tập thể của cả dân tộc.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bài hát vẫn giữ nguyên sức sống, vang lên trong những thời khắc trọng đại của đất nước được nhiều thế hệ thuộc lòng.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã bình chọn trên phạm vi cả nước và công bố 50 ca khúc cùng 5 tác phẩm khí nhạc, nhạc kịch tiêu biểu. Đây là những sáng tác phản ánh rõ nét chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của nền âm nhạc cách mạng.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng – nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, kể từ thời điểm bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên được vang lên qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đúng vào ngày 30/4/1975, trong suốt 50 năm qua có hàng vạn ca khúc của các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam viết về sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc ta là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Bằng cảm xúc dâng trào và trái tim chân thực, các nhạc sĩ viết nên những tác phẩm phản ánh sinh động và phong phú cuộc sống của nhân dân ta sau những năm tháng chiến tranh.

Đồng thời, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước đang từng ngày đổi mới, ca ngợi và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, ca ngợi tình yêu lứa đôi", ông nói.

Ban tổ chức trao bằng vinh danh các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm sau ngày thống nhất đất nước.

Chương trình nghệ thuật Giai điệu Tổ quốc tại Nhà hát Lớn Hà Nội do nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh làm tổng đạo diễn đã tái hiện hành trình 50 năm âm nhạc bằng những tiết mục chọn lọc. Các nghệ sĩ nhiều thế hệ như NSND Quốc Hưng, NSND Đức Long, Ngô Hương Diệp, Minh Tới, Tùng Lâm, Trịnh Phương, Dương Đức, Hoàng Anh, Nhật Huyền, Thu Thuỷ, Thu Ba… cùng hòa giọng trong không gian nghệ thuật vừa hào sảng vừa lắng đọng.

Bên cạnh Như có Bác trong ngày đại thắng, khán giả còn được thưởng thức những ca khúc quen thuộc đi cùng năm tháng: Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến), Đất nước (Phạm Minh Tuấn, thơ Tạ Hữu Yên), Tình đất đỏ miền Đông (Trần Long Ẩn), Mái đình làng biển (Nguyễn Cường), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hoa sữa (Hồng Đăng), Tổ quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn, thơ Nguyễn Phan Quế Mai)…