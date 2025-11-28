Nhiều doanh nghiệp chưa tin tưởng vào năng lực thực hiện của hợp tác xã

(VTC News) -

Thực tế trên được Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đưa ra khi phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2025 với chủ đề "Liên kết hiệu quả giữa hợp tác xã và doanh nghiệp", chiều 28/11.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại Diễn đàn. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng chỉ rõ, hoạt động liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng do một số nguyên nhân.

Một là số lượng và chất lượng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn ít, quy mô liên kết sản xuất còn nhỏ lẻ.

Hai là nhiều doanh nghiệp còn e ngại rủi ro do chưa tin tưởng vào năng lực thực hiện của hợp tác xã, nhất là đối với các hoạt động yêu cầu kỹ thuật, trình độ chuyên môn cao.

Ba là công tác triển khai, khả năng tiếp cận chính sách của các doanh nghiệp, hợp tác xã chưa cao.

Bốn là nhận thức về tầm quan trọng, lợi ích từ việc tham gia liên kết còn chưa đầy đủ; từ đó chưa tạo thành động lực thực sự trong việc liên kết.

"Diễn đàn chính là một diễn đàn mở, là cơ hội để '4 nhà' (nhà doanh nghiệp, nhà hợp tác xã, nhà khoa học và Nhà nước) cùng tích cực trao đổi, tương tác để làm rõ ý nghĩa, vai trò và thực trạng và đề xuất các giải pháp cho hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã tại nước ta", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm chia sẻ, trao đổi, đề xuất những định hướng chiến lược, giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã - một thành phần không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Diễn đàn năm nay đã lựa chọn nội dung hết sức thiết thực và trọng tâm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu kép cho cả hai lĩnh vực quan trọng là kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể.

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị được xác định là một trong những Nghị quyết nền tảng nhằm định hình và thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn tới. Trong đó, xác định mục tiêu "Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

Nghị quyết cũng khẳng định rõ quan điểm "kinh tế tư nhân, cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đưa đất nước vươn lên phát triển thịnh vượng".

"Đây có thể coi là một nét ưu việt đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta khi Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và tạo cơ hội phát triển công bằng cho mọi thành phần và mọi người dân đều được hưởng thành quả của tăng trưởng, không một ai bị bỏ lại phía sau", Phó Thủ tướng khẳng định.

Phân tích rõ hơn, lãnh đạo Chính phủ cho rằng kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ lẫn nhau, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, một bên là "bệ đỡ nơi làng quê", một bên là "động lực nơi thị trường".

Các hợp tác xã đóng vai trò hỗ trợ cho kinh tế tư nhân, đặc biệt là kinh tế hộ thành viên của hợp tác xã; là nhân tố đẩy trong việc liên kết với doanh nghiệp để hình thành các chuỗi giá trị. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp đóng vai trò là nhân tố kéo trong chuỗi giá trị sản xuất liên kết với các hợp tác xã.

Phó Thủ tướng đánh giá, mối quan hệ hợp tác giữa hợp tác xã và doanh nghiệp đã vượt ra khỏi khuôn khổ truyền thống, trở thành đối tác trong việc hình thành các cụm liên kết theo chuỗi giá trị, không những trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn trong nhiều lĩnh vực khác như công nghiệp, du lịch, dịch vụ.

"Thực tế đã có nhiều mô hình thành công, đã xuất hiện các hình thức liên kết sâu như góp vốn và mua cổ phần, củng cố sự gắn kết lợi ích lâu dài. Việc thúc đẩy liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp là vô cùng cần thiết, mang tính dài hạn và là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế tập thể và tư nhân theo hướng bền vững", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2025. (Ảnh: VGP)

Tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các đại biểu tại diễn đàn thẳng thắn trao đổi, đóng góp có trách nhiệm trên cơ sở tập trung vào một số nội dung chính.

Thứ nhất, đánh giá thực trạng, cơ hội từ việc liên kết; Những vướng mắc, thách thức đang cản trở liên kết; Những bài học, kinh nghiệm quốc tế có thể áp dụng đối với Việt Nam.

Thứ hai, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các mô hình liên kết, nhất là về cơ chế, chính sách; công tác phối hợp của bộ, ngành, địa phương; thu hút nguồn lực; nâng cao vai trò của hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ.

Thứ ba, công tác hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ cần phải đổi mới những gì để tháo gỡ những vướng mắc, dễ đi vào thực tiễn; Chiến lược và chương trình hành động cần xây dựng với những định hướng, mục tiêu như thế nào để khơi thông liên kết hiệu quả.

"Các đại biểu cùng nhau 'kết nối trí tuệ - lan tỏa giá trị - liên kết, hợp lực - xây dựng tương lai' để có những thảo luận, đóng góp mang lại các giá trị thiết thực, giúp khu vực kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân phát triển bền vững", Phó Thủ tướng lưu ý.