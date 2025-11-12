Nhiễm vi khuẩn lạ, 70 bệnh nhân tại bệnh viện Quảng Trị không lành vết mổ

(VTC News) -

Tối 12/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin về sự cố tổn thương vết mổ sau phẫu thuật nội soi do nhiễm vi khuẩn hiếm gặp, không điển hình và phương án xử lý, khắc phục.

Theo đó, từ tháng 7 đến đầu tháng 10, bệnh viện phẫu thuật nội soi cho khoảng 500 trường hợp, trong đó ghi nhận khoảng 70 ca có tình trạng sưng tấy, chảy dịch kéo dài tại vị trí vết mổ sau phẫu thuật từ 2 đến 4 tuần.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị cho hay, các ca bệnh trên bắt đầu xuất hiện rải rác từ đầu tháng 9 và tăng lên vào đầu tháng 10/2025. Các bệnh nhân có chung đặc điểm tổn thương là vết mổ không liền lại như bình thường, chảy dịch kéo dài, đau nhức, da nề đỏ, tổn thương chỉ ở thành bụng.

Tình trạng toàn thân vẫn ổn định, không sốt, công thức máu trong giới hạn bình thường và các cơ quan trong ổ bụng không bị tổn thương.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị thông tin về 70 ca bệnh có tình trạng sưng tấy, chảy dịch kéo dài tại vị vết mổ sau phẫu thuật nội soi. (Ảnh: ND)

Ban đầu, các bác sỹ chẩn đoán đây là tình trạng nhiễm trùng vết mổ thông thường. Tuy nhiên, sau đó họ nhận thấy sự bất thường; việc lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm vi khuẩn đều không phát hiện vi khuẩn thông thường.

Báo cáo tổng hợp ban đầu xác định các bệnh nhân có 3 đặc điểm chung: Được phẫu thuật cấp cứu bằng phương pháp nội soi; địa điểm phẫu thuật là phòng mổ cấp cứu - phòng mổ số 2; dụng cụ phẫu thuật nội soi được xử lý tiệt khuẩn bằng hoá chất.

Ngày 13/10, sau khi nhận báo cáo chính thức, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị họp với Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn và các khoa phòng liên quan, xác định đây là sự cố y khoa không mong muốn và cần khẩn trương tìm nguyên nhân. Kết luận ban đầu khi đó là "Nhiễm khuẩn vết mổ thành bụng chưa rõ nguyên nhân".

Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị sau đó mời ông Trần Hữu Luyện - Phó chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam, đến trực tiếp khảo sát, đánh giá toàn bộ quy trình và thăm khám người bệnh. Ngày 10/11, Hội đồng Chuyên môn của bệnh viện họp và đưa ra kết luận. Hội đồng ghi nhận các xét nghiệm nhuộm soi bệnh phẩm AFB (+) nhưng xét nghiệm PCR loại trừ vi khuẩn lao.

Họ đối chiếu với một sự cố tương tự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang vào năm 2013 (92 ca biến chứng) với nguyên nhân được xác định là do Nontuberculous Mycobacteria (NTM), loại vi khuẩn hiếm gặp trong nhiễm trùng phòng mổ.

Nhận thấy bệnh cảnh lâm sàng tại Quảng Trị tương đồng với các ca bệnh tại Hà Giang, Hội đồng Chuyên môn đưa ra chẩn đoán lâm sàng: "Nhiễm khuẩn vết mổ do vi khuẩn không điển hình Nontuberculous Mycobacteria (NTM)".

Hiện tại, ngoài các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, có 9 người đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ sở này phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế ban hành phác đồ điều trị bước đầu (thực hiện từ ngày 10/11).

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thăm hỏi và giải thích cho bệnh nhân về tổn thương vết mổ sau phẫu thuật nội soi. (Ảnh: C. Châu)

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, vi khuẩn Non-tuberculous mycobacteria (NTM) là loại trực khuẩn kháng cồn, kháng axit, có hình dạng gần giống vi khuẩn lao nhưng không lây lan qua đường hô hấp. Chúng không mọc trên các môi trường nuôi cấy thông thường tại bệnh viện, gây nhiều khó khăn cho việc chẩn đoán ban đầu.

Các tổn thương của người bệnh chỉ khu trú trên thành bụng, không phải trong ổ bụng. Theo kinh nghiệm từ ca bệnh ở Hà Giang, sau khi tìm ra nguyên nhân và điều trị đúng phác đồ, tất cả bệnh nhân đều khỏi.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị đang liên hệ với tất cả bệnh nhân phẫu thuật trong thời gian qua để theo dõi, thăm hỏi và có chính sách hỗ trợ về tinh thần, vật chất (hỗ trợ một phần sinh hoạt phí) cho những người bị ảnh hưởng.