Nhận nhầm lương toàn bộ nhà máy, người công nhân quyết không trả lại

(VTC News) -

Một công nhân nhà máy tại thành phố Khanty-Mansiysk, Nga đang bị công ty khởi kiện vì từ chối hoàn trả khoản tiền hơn 7 triệu rúp (khoảng 2,1 tỷ đồng) bị chuyển nhầm vào tài khoản do lỗi phần mềm.

Khi nhận được thông báo từ ứng dụng ngân hàng, Vladimir Rychagov nhận thấy ngoài khoản tiền lương 581 USD (khoảng 14,5 triệu đồng), tài khoản còn có thêm một khoản "thưởng lớn" 87.000 USD. Dù trước đó có tin đồn về khoản thưởng của công ty nhưng anh không ngờ số tiền lại khổng lồ như vậy.

Niềm vui trở thành triệu phú của Rychagov kéo dài không lâu khi anh bắt đầu nhận được các cuộc gọi từ phòng kế toán, thông báo về việc chuyển nhầm toàn bộ lương của nhà máy và yêu cầu hoàn trả.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu luật trên mạng, người này không đồng ý.

Rychagov chia sẻ: "Sau khi kiểm tra trên mạng, tôi nhận thấy nếu đó là lỗi kỹ thuật của nhà máy thì việc trả lại là tùy thuộc vào tôi. Nhưng nếu là lỗi thanh toán ngân hàng, tôi có nghĩa vụ phải trả lại. Sau đó, tôi biết đây là một lỗi kỹ thuật do phòng công nghệ và mình có quyền giữ số tiền này".

Người công nhân lập luận mình nhận được tiền lương và khoản thưởng riêng biệt chứ không phải chuyển nhầm.

Theo hồ sơ tòa án do công ty trên nộp, số tiền này dự định dùng để trả lương cho 34 nhân viên tại nhà máy. Do lỗi phần mềm, khoản tiền đã bị chuyển nhầm sang Rychagov, và anh có nghĩa vụ phải hoàn trả.

Tuy nhiên, người công nhân này cho rằng số tiền được nhận dưới danh nghĩa công ty và được liệt kê là "tiền lương" trong lệnh thanh toán, nên anh có quyền hưởng.

Vladimir Rychagov cáo buộc rằng yêu cầu hoàn trả tiền của công ty nhanh chóng biến thành những lời đe dọa, khiến anh quyết định sử dụng số tiền bất ngờ này để mua một chiếc xe hơi mới và chuyển gia đình đến một thành phố khác. Trong khi họ đang trên đường đến nơi ở mới, công ty đã nộp đơn kiện và tài khoản ngân hàng của anh bị phong tỏa.

"Một đơn khiếu nại đã được nộp chống lại tôi, cáo buộc tôi thông đồng với kế toán và thực hiện một kiểu gian lận kinh tế nào đó", Rychagov kể lại, và nói thêm rằng các cáo buộc này nhanh chóng bị bác bỏ vì thiếu bằng chứng.

Không bỏ cuộc, công ty bắt đầu khởi kiện. Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm đều đứng về phía công ty, nhận định rằng khoản chuyển nhầm không được coi là tiền lương. Do đó, Rychagov buộc phải hoàn trả.

Anh đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn nhưng phán quyết ban đầu vẫn được giữ nguyên.

Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý vẫn chưa kết thúc. Vladimir Rychagov vẫn kháng cáo lên Tòa án Tối cao và đơn của anh được chấp nhận xem xét. Anh khẳng định mình có quyền với số tiền được chuyển nhầm và không có kế hoạch hoàn trả.

"Tài khoản ngân hàng của tôi nhận một khoản tiền hàng triệu rúp lương thưởng. Công ty đang hoạt động tốt, tôi làm việc nên thưởng là xứng đáng", Rychagov lập luận.

CEO của công ty, Roman Tudachkov, chỉ nói rằng công ty sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để giải quyết vấn đề.

"Không có khoản thưởng nào ở đây. Đó là một giao dịch chuyển khoản nhầm. Chúng tôi có lệnh của tòa án và hoạt động trong đúng pháp luật thông qua bộ phận pháp lý của mình. Cách diễn giải của anh ấy thật kỳ lạ, nhưng tôi xin nhắc lại, chúng tôi sẽ xử lý việc này thông qua hệ thống pháp luật", Roman Tudachkov nói.