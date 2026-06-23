Nhận định, dự đoán tỷ số Panama vs Croatia: Chờ Modric gỡ thế khó

(VTC News) -

Croatia bước vào lượt trận thứ hai bảng L trong tình thế không được phép tiếp tục sảy chân. Thất bại 2-4 trước đội tuyển Anh khiến đoàn quân của huấn luyện viên Zlatko Dalic đứng cuối bảng L World Cup 2026. Croatia kém Panama (cùng chưa có điểm) hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Trận Panama vs Croatia diễn ra lúc 6h ngày 24/6 trên sân BMO Field, Toronto. Theo Opta, Croatia thắng trong 62% mô phỏng trước trận. Tuy nhiên, dữ liệu từ lượt mở màn cho thấy đây không phải cặp đấu quá chênh lệch. Panama thua Ghana ở phút bù giờ nhưng có nhiều chỉ số tích cực về kiểm soát bóng, chuyền bóng và khả năng tranh chấp.

Thông tin nhanh trận Panama vs Croatia Thời gian: 6h ngày 24/6. Sân: BMO Field, Toronto, Canada. Giải đấu: Bảng L World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Panama vs Croatia

Panama và Croatia cùng thua ở lượt mở màn, nhưng diễn biến hai trận đấu tạo ra cảm giác khác nhau. Panama mất điểm trước Ghana ở phút 90+5, trong trận đấu họ không phải chịu cú sút nào trong hiệp 1 và duy trì được thế trận chặt chẽ trong phần lớn thời gian. Croatia ghi 2 bàn vào lưới Anh nhưng sụp xuống ở hiệp 2, khi không còn kiểm soát tốt cường độ pressing và khoảng trống phía sau hàng thủ.

Bối cảnh bảng xếp hạng bảng L khiến trận đấu này có giá trị lớn với cả hai đội. Panama cần ít nhất 1 điểm để nuôi hy vọng trước lượt cuối gặp Anh. Croatia cũng cần chiến thắng để tránh bị đẩy vào thế buộc phải thắng Ghana trong trận cuối vòng bảng. Với thể thức 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt được đi tiếp, thất bại ở lượt hai chưa chắc khiến một đội bị loại ngay, nhưng cơ hội sẽ giảm mạnh.

Croatia vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ tuyến giữa. Luka Modric, Mateo Kovacic và các vệ tinh phía trên có khả năng kiểm soát nhịp độ, kéo Panama lùi sâu và tạo áp lực liên tục ở 1/3 cuối sân. Vấn đề của Croatia nằm ở khả năng cân bằng sau khi mất bóng. Họ để Anh ghi 4 bàn ở trận ra quân, trong đó có những thời điểm hàng thủ không theo kịp tốc độ chuyển trạng thái của đối thủ.

Panama có thể không kiểm soát bóng nhiều như trận gặp Ghana. Cách tiếp cận hợp lý hơn với đội bóng Trung Mỹ là giữ cự ly đội hình, khóa trung lộ và chờ Waterman, Jose Luis Rodriguez hoặc Yoel Barcenas khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ biên Croatia. Nếu giữ được tỷ số hòa qua hiệp 1, Panama có cơ sở kéo trận đấu vào trạng thái căng thẳng hơn.

Điểm then chốt nằm ở bàn mở tỷ số. Croatia có đủ kinh nghiệm để kiên nhẫn trước khối phòng ngự thấp, nhưng nếu không sớm tạo khác biệt, áp lực tâm lý có thể tăng dần. Ngược lại, Panama khó duy trì thế trận chống đỡ trong thời gian dài nếu bị thủng lưới trước, bởi họ vẫn chưa cho thấy hiệu suất ghi bàn tốt ở sân chơi World Cup.

Phong độ Panama

Panama thua Ghana 0-1 ở lượt mở màn, nhưng màn trình diễn không quá tệ. Đội bóng của HLV Thomas Christiansen cầm bóng 62%, hoàn thành 502 đường chuyền và có 29 pha tắc bóng. Đây là những con số cho thấy Panama không chỉ phòng ngự bị động, mà còn có khả năng giữ bóng và gây áp lực ở các khu vực tranh chấp.

Dù vậy, hạn chế lớn nhất của Panama vẫn là đầu ra bàn thắng. Sau 4 trận trong lịch sử World Cup, họ toàn thua, ghi 2 bàn và chưa từng giữ sạch lưới. Trước Ghana, Panama đứng vững phần lớn thời gian nhưng thiếu một pha xử lý quyết đoán ở 1/3 cuối sân. Điều này khiến họ không thể tận dụng giai đoạn đối thủ bế tắc.

Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Panama thắng 2, hòa 2 và thua 2. Thành tích này không quá tệ, nhưng khi bước vào trận gặp Croatia, họ cần hiệu quả cao hơn trong các pha phản công. Nếu Waterman bị cô lập, Panama sẽ khó tạo áp lực đủ lớn lên hàng thủ Croatia.

Panama để thua Ghana với tỷ số 1-0 ở trận mở màn. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Croatia

Croatia thua Anh 2-4 trong trận ra quân, dù từng hai lần gỡ hòa trong hiệp 1 nhờ Martin Baturina và Petar Musa. Vấn đề của đội bóng châu Âu xuất hiện rõ sau giờ nghỉ, khi họ không duy trì được sự chặt chẽ trước sức ép tốc độ của đối thủ. Croatia vẫn có khả năng tạo bàn thắng, nhưng hệ thống phòng ngự cần điều chỉnh.

Dữ liệu của Opta cho thấy Croatia thực hiện 187 pha gây áp lực tầm cao bên phần sân đối phương ở lượt đầu, cao nhất trong ngày thi đấu mở màn. Đây là dấu hiệu tích cực về cường độ hoạt động, nhưng việc pressing nhiều không đồng nghĩa với kiểm soát rủi ro tốt. Khi tuyến đầu bị vượt qua, hàng thủ Croatia để lộ khoảng trống.

Croatia từng vào chung kết World Cup 2018 và bán kết World Cup 2022. Kinh nghiệm giải đấu vẫn là điểm tựa quan trọng của thầy trò HLV Zlatko Dalic. Tuy nhiên, sau trận thua Anh, Croatia cần chứng minh họ không chỉ dựa vào bản lĩnh cũ mà còn đủ tốc độ và sự cân bằng để thích nghi với các đối thủ chơi trực diện.

Đội tuyển Anh thắng Croatia 4-2 ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Panama vs Croatia

Panama không có thêm ca chấn thương nghiêm trọng trước trận. Carlos Harvey và Cesar Blackman cần tránh thẻ phạt nếu không muốn bị treo giò ở lượt cuối. Adalberto Carrasquilla vẫn là trường hợp cần theo dõi vì vấn đề thể trạng, trong khi Yoel Barcenas nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa.

HLV Thomas Christiansen có thể tiếp tục dùng sơ đồ 3 trung vệ, ưu tiên sự chắc chắn ở trung lộ và hai biên có tốc độ. Cecilio Waterman là lựa chọn phù hợp cho vị trí trung phong khi Panama cần điểm tựa trong các pha bóng dài và chuyển trạng thái.

Croatia không ghi nhận tổn thất lớn về lực lượng. HLV Zlatko Dalic có thể điều chỉnh hệ thống sau trận thua Anh, trong đó Mateo Kovacic hoặc Andrej Kramaric có khả năng được sử dụng để tăng khả năng kiểm soát và sáng tạo. Luka Modric vẫn là trung tâm trong cách Croatia tổ chức bóng.

Đội hình dự kiến Panama vs Croatia

Panama: Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martinez, Waterman, Rodriguez.

Croatia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic, Pasalic; Perisic, Musa, Kramaric.

Dự đoán tỷ số Panama vs Croatia

Dự đoán Panama - Croatia: Đội nào thắng?

Croatia nhỉnh hơn về chất lượng cầu thủ, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát bóng. Nếu Modric và Kovacic có đủ thời gian xử lý ở trung lộ, Croatia có thể kéo Panama lùi sâu, đưa bóng ra biên rồi tấn công vào khoảng giữa trung vệ và hậu vệ biên. Đây là kịch bản Croatia cần để giảm rủi ro từ các pha phản công.

Panama không phải đội dễ bị cuốn khỏi cấu trúc phòng ngự. Trận gặp Ghana cho thấy họ có thể duy trì cự ly đội hình trong thời gian dài và tranh chấp quyết liệt. Điểm yếu của Panama nằm ở khả năng kết thúc tình huống. Để tạo bất ngờ, họ cần tận dụng tốt những pha bóng đầu tiên sau khi cướp được bóng, thay vì để Croatia kịp lùi về tổ chức lại hàng thủ.

Các chỉ báo chuyên môn nghiêng về Croatia, nhưng khả năng Panama ghi bàn không thấp nếu hàng thủ Croatia tiếp tục để lộ khoảng trống như trận gặp Anh. Trận đấu có thể xuất hiện từ 2 đến 3 bàn, với ưu thế thuộc về đội bóng châu Âu trong nửa sau hiệp 2.

Dự đoán kết quả: Panama 1-2 Croatia.