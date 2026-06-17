Trực tiếp bóng đá Anh vs Croatia, bảng L World Cup 2026 hôm nay

Trận đấu giữa Anh và Croatia bắt đầu lúc 3h ngày 18/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Anh vs Croatia mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Anh vs Croatia (3h ngày 18/6)

Trận Anh đấu với Croatia diễn ra trên sân AT&T (Arlington, bang Texas, Mỹ). Theo lịch phát sóng World Cup 2026 chính thức của VTV, trận Anh vs Croatia được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6.

Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Clement Turpin (Pháp).

Đây là lần thứ hai Anh và Croatia gặp nhau tại World Cup. Ở bán kết World Cup 2018, Croatia thắng Anh 2-1 sau hiệp phụ. Hai đội cũng từng gặp nhau 2 lần tại EURO trong thế kỷ 21 và Anh đều thắng.

Theo mô hình của Opta, Anh có 55,9% khả năng thắng trận. Croatia có 20,8% khả năng thắng, còn xác suất hòa là 23,3%. Opta cũng đánh giá Anh có 95,6% khả năng vượt qua vòng bảng, trong khi Croatia có 77,2%.

Bảng L World Cup 2026 gồm Anh, Croatia, Ghana và Panama. Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp.