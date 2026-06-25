Nhận định, dự đoán tỷ số Curacao vs Bờ Biển Ngà: Cột mốc chờ 'Voi châu Phi'

(VTC News) -

Bờ Biển Ngà bước vào lượt cuối bảng E với quyền tự quyết. Đội bóng châu Phi có 3 điểm sau 2 trận, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sau Đức và chỉ cần không thua Curacao để lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

Trận Curacao vs Bờ Biển Ngà diễn ra lúc 3h ngày 26/6 trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia. Theo nhận định của Opta dựa trên thuật toán mô phỏng, cơ hội thắng của Bờ Biển Ngà là 82,2%. Khả năng hòa là 10,1%, còn Curacao chỉ có 7,6% cơ hội tạo bất ngờ.

Thông tin nhanh trận Curacao vs Bờ Biển Ngà Thời gian: 3h ngày 26/6. Sân: Lincoln Financial Field, Philadelphia, Mỹ. Giải đấu: Bảng E World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Nhận định bóng đá Curacao vs Bờ Biển Ngà

Trong 3 lần dự World Cup trước đây, Bờ Biển Ngà đều dừng bước ở vòng bảng. Lần này, họ chỉ cần một kết quả hòa trước Curacao để giữ chắc vị trí thứ hai, bất chấp kết quả trận Ecuador gặp Đức. Trong khi đó, Curacao phải thắng Bờ Biển Ngà và chờ các điều kiện khác thuận lợi để lọt vào nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Curacao đấu với Bờ Biển Ngà ở lượt trận thứ 3 bảng E World Cup 2026.

Về chuyên môn, Curacao có thể tiếp tục đá thấp với hàng thủ nhiều lớp. Trận gặp Ecuador cho thấy họ đủ sức chịu sức ép trong thời gian dài, nhất là khi Eloy Room chơi xuất sắc. Tuy nhiên, khác với trận đó, Curacao không thể chỉ phòng ngự để lấy 1 điểm. Khi buộc phải thắng, họ phải mở đội hình ở một số thời điểm, và đây là điều Bờ Biển Ngà chờ đợi.

Bờ Biển Ngà có nhiều mũi tấn công giàu tốc độ và sức mạnh. Nếu Bờ Biển Ngà ghi trước, Curacao gần như buộc phải rời khối phòng ngự thấp, qua đó để lộ nhiều khoảng trống hơn. Nếu Curacao giữ sạch lưới sau hiệp 1, trận đấu có thể trở nên khó chịu hơn cho Bờ Biển Ngà, nhất là khi áp lực lịch sử lần đầu vượt vòng bảng bắt đầu tăng lên.

Phong độ Curacao

Curacao có 1 điểm sau 2 trận, ghi 1 bàn và thủng lưới 7 lần. Trận thua Đức 1-7 phản ánh chênh lệch lớn khi họ gặp đối thủ có tốc độ luân chuyển bóng cao. Dù vậy, trận hòa Ecuador 0-0 cho thấy Curacao không dễ buông xuôi sau cú sốc đầu giải.

Curacao giành điểm lịch sử khi cầm hòa Ecuador. (Ảnh: Reuters)

Eloy Room là nhân vật nổi bật nhất của Curacao. Thủ môn này có 15 pha cứu thua trước Ecuador, thành tích hiếm thấy trong một trận World Cup. Curacao bị dứt điểm rất nhiều, nhưng vẫn giành điểm đầu tiên trong lịch sử giải đấu nhờ khả năng chống đỡ kiên cường ở vòng cấm.

Tuy nhiên, Curacao không thể chỉ dựa vào Room thêm một lần nữa. Họ đã phải đối mặt với 27 cú sút trúng đích sau 2 trận, nhiều hơn tổng số cú sút trúng đích mà các đội còn lại của bảng E phải nhận. Trước Bờ Biển Ngà, nếu tiếp tục để đối thủ vào vòng cấm quá thường xuyên, khả năng giữ sạch lưới là rất thấp.

Phong độ Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà có 3 điểm sau 2 trận, ghi 2 bàn và thủng lưới 2 lần. Họ thắng Ecuador 1-0 bằng bàn muộn của Amad Diallo, rồi thua Đức 1-2 trong trận đấu từng dẫn trước đến phút 68. Kết quả trước Đức gây tiếc nuối, nhưng không làm mất quyền tự quyết của đội bóng châu Phi.

Điểm mạnh của Bờ Biển Ngà là khả năng tạo áp lực bằng rê bóng và tranh chấp tay đôi. Trước Đức, họ có 20 pha rê bóng thành công, nhiều nhất trong một trận World Cup của đội tuyển này. Yan Diomande, Wilfried Singo và Christ Inao Oulai đều có ít nhất 4 pha rê bóng thành công, cho thấy Bờ Biển Ngà không thiếu cầu thủ có khả năng tự phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối thủ.

Bờ Biển Ngà thất bại đầy tiếc nuối trước Đức. (Ảnh: Reuters)

Bờ Biển Ngà cũng có thống kê ghi bàn rất ổn định ở World Cup. Họ ghi bàn trong 10 trên 11 trận đã chơi tại giải. Chuỗi ghi bàn hiện tại kéo dài 7 trận, dài nhất trong lịch sử đội tuyển này ở World Cup. Trước một Curacao phải chịu quá nhiều cú sút trúng đích, đây là cơ sở để Bờ Biển Ngà tin vào khả năng tạo khác biệt.

Thông tin lực lượng Curacao vs Bờ Biển Ngà

Curacao chờ tình trạng của Jurgen Locadia. Tiền đạo này gặp vấn đề ở cuối trận hòa Ecuador, nhưng vẫn có khả năng đá chính. Nếu Locadia không đạt thể trạng tốt nhất, Gervane Kastaneer là phương án thay thế.

Bờ Biển Ngà có một số vấn đề ở hàng thủ. Wilfried Singo bỏ ngỏ khả năng ra sân sau chấn thương ở trận gặp Đức. Evan N’Dicka đã trở lại tập cùng toàn đội sau khi vắng 2 trận đầu vì chấn thương đùi, nhưng chưa chắc đủ thể lực đá chính.

Đội hình dự kiến Curacao vs Bờ Biển Ngà

Curacao: Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Locadia.

Bờ Biển Ngà: Y. Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangare, Kessie, Inao Oulai; Diallo, Bonny, Diomande.

Dự đoán tỷ số Curacao vs Bờ Biển Ngà

Dự đoán Curacao - Bờ Biển Ngà: Đội nào thắng?

Bờ Biển Ngà có chất lượng tấn công tốt hơn, nhiều cầu thủ có khả năng đột phá qua người tốt và kiểm soát tốt hơn khu vực trung tuyến. Curacao có thể gây khó chịu bằng hàng thủ thấp, nhưng việc phải thắng khiến họ khó duy trì trạng thái phòng ngự hoàn toàn thụ động trong suốt trận.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. Bờ Biển Ngà ghi bàn đều đặn ở World Cup và sở hữu nhiều hướng tấn công từ 2 biên. Curacao đã giữ sạch lưới trước Ecuador, nhưng đó là trận đấu mà họ cần đến màn trình diễn đặc biệt của Room. Việc lặp lại kịch bản như vậy trước Bờ Biển Ngà là rất khó.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức trung bình. Curacao có Tahith Chong, Locadia và nhóm Bacuna đủ khả năng tạo ra vài pha phản công hoặc bóng cố định nguy hiểm. Tuy nhiên, họ không có nhiều thời lượng kiểm soát bóng chất lượng. Bờ Biển Ngà có cơ sở hướng đến trận thắng kèm sạch lưới nếu mở tỷ số sớm và không để trận đấu rơi vào thế hỗn loạn cuối trận.

Với việc Bờ Biển Ngà tấn công biên nhiều bằng những cầu thủ ưa đột phá, trận đấu có thể nhiều phạt góc và ném biên.

Dự đoán kết quả: Curacao 0-2 Bờ Biển Ngà.