Nhận định, dự đoán tỷ số Tunisia vs Hà Lan: Gakpo đua vua phá lưới

(VTC News) -

Trận Tunisia vs Hà Lan diễn ra lúc 6h ngày 26/6 trên sân Arrowhead Stadium, Kansas City. Tunisia đã bị loại sau 2 thất bại nặng nề trước Thụy Điển và Nhật Bản. Trong khi đó, Hà Lan bước vào lượt cuối bảng F với mục tiêu giữ ngôi đầu. Đội bóng của HLV Ronald Koeman có 4 điểm sau 2 trận, cùng điểm và cùng hiệu số với Nhật Bản, nhưng đang xếp trên nhờ số bàn thắng ghi được.

Thông tin nhanh trận Tunisia vs Hà Lan Thời gian: 6h ngày 26/6. Sân: Arrowhead Stadium, Kansas City, Mỹ. Giải đấu: Bảng F World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Tunisia vs Hà Lan

Tunisia là đội có màn trình diễn tệ nhất bảng F sau 2 lượt trận. Họ thua Thụy Điển 1-5 ở ngày ra quân, sau đó tiếp tục thua Nhật Bản 0-4. HLV Sabri Lamouchi bị thay sau trận đầu tiên, nhưng sự xuất hiện của Herve Renard chưa tạo ra hiệu ứng tích cực tức thì.

Tunisia đấu với Hà Lan ở lượt trận cuối bảng F World Cup 2026.

Điểm đáng lo nhất của Tunisia là cấu trúc phòng ngự. Họ thủng lưới 9 bàn sau 2 trận, không giữ được cự ly đội hình khi đối thủ tăng tốc và thường để lộ khoảng trống giữa trung vệ với hậu vệ biên. Trước Nhật Bản, Tunisia không có cú sút trúng đích nào.

Hà Lan ở chiều ngược lại vừa tạo màn trình diễn thuyết phục nhất từ đầu giải. Sau trận hòa Nhật Bản 2-2, đội bóng của HLV Koeman thắng Thụy Điển 5-1. Brian Brobbey lập cú đúp trong hiệp 1, Cody Gakpo ghi thêm 2 bàn sau giờ nghỉ, còn Crysencio Summerville ấn định tỷ số ở cuối trận.

Về chuyên môn, cặp đấu này nghiêng rõ về Hà Lan cả về lực lượng lẫn phong độ. Nếu Hà Lan có bàn sớm, trận đấu rất dễ đi theo kịch bản một chiều. Trước hàng thủ yếu nhất giải, Cody Gakpo và đồng đội có cơ hội tích thêm bàn thắng để đua vua phá lưới.

Phong độ Tunisia

Tunisia toàn thua 2 trận đầu tiên, ghi 1 bàn và thủng lưới 9 lần, đứng cuối bảng F World Cup 2026. Trận thua Thụy Điển 1-5 khiến họ phải thay HLV ngay trong giải, nhưng trận thua Nhật Bản 0-4 cho thấy vấn đề chưa được sửa chữa. Đại diện châu Phi thiếu sự chắc chắn ở trung lộ và rất dễ bị kéo giãn bởi các pha di chuyển không bóng.

Tunisia trả qua kỳ World Cup đáng thất vọng. (Ảnh: Reuters)

Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Tunisia thắng 1, hòa 1 và thua 4. Chuỗi kết quả này phản ánh đúng trạng thái hiện tại: hàng công thiếu đột biến, còn hàng thủ mất ổn định trước các đội có tốc độ lên bóng cao. Trước Hà Lan, Tunisia nhiều khả năng phải ưu tiên giảm thiểu bàn thua hơn là đẩy cao tìm chiến thắng.

Hannibal Mejbri là một trong số ít điểm sáng còn lại của Tunisia. Tiền vệ này có thể tạo khác biệt từ các pha đá phạt, phạt góc hoặc những đường chuyền sớm vào khu vực sau lưng hàng thủ. Tuy nhiên, nếu tuyến giữa Tunisia tiếp tục bị áp đảo, Hannibal cũng khó có đủ bóng để tạo ảnh hưởng.

Phong độ Hà Lan

Hà Lan có 4 điểm sau 2 trận, ghi 7 bàn và thủng lưới 3 lần. Trận hòa Nhật Bản 2-2 cho thấy họ vẫn có lúc mất tập trung, nhất là khi không duy trì được sức ép ở cuối trận. Nhưng chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển là lời đáp trả mạnh mẽ.

Brian Brobbey đem lại một cấu trúc tấn công khác cho Hà Lan. Tiền đạo này có thể làm tường, chiếm vị trí trong vòng cấm và kéo trung vệ đối phương vào các pha tranh chấp thể lực. Khi Brobbey thu hút hàng thủ, Gakpo có thêm khoảng trống để cắt vào trong từ cánh trái.

Gakpo đang là mũi tấn công đáng tin cậy nhất của Hà Lan. Anh ghi 2 bàn trước Thụy Điển và tiếp tục cho thấy khả năng xử lý tốt ở các tình huống nhận bóng gần vòng cấm. Với một Tunisia đã thủng lưới quá nhiều, Gakpo có cơ sở tiếp tục là điểm kết thúc quan trọng trong các pha tấn công của Hà Lan.

Hà Lan cần chiến thắng để cạnh tranh ngôi đầu bảng với Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Tunisia vs Hà Lan

Tunisia không có thêm ca chấn thương đáng chú ý. HLV Herve Renard có thể điều chỉnh hệ thống sau trận thua Nhật Bản, trong đó khả năng chuyển từ hàng thủ 5 người sang 4 hậu vệ được tính đến. Mục tiêu chính là tăng thêm nhân sự ở tuyến giữa để hạn chế việc bị đối thủ áp đảo hoàn toàn.

Hà Lan có thể đón Quinten Timber trở lại sau khi cầu thủ này vắng mặt ở trận thắng Thụy Điển vì chấn động. Brian Brobbey gặp một vấn đề nhỏ sau trận trước, nhưng vẫn có cơ sở giữ suất đá chính nếu đủ thể lực. Summerville là phương án cạnh tranh cho vị trí trên hàng công sau khi ghi bàn vào lưới Thụy Điển. HLV Ronald Koeman có thể không xoay tua quá sâu, bởi Hà Lan vẫn cần thắng để giữ ngôi đầu.

Đội hình dự kiến Tunisia vs Hà Lan

Tunisia: Dahmen; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri; Slimane, Hannibal; Chaouat, Saad, Mastouri.

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Brobbey, Gakpo.

Dự đoán tỷ số Tunisia vs Hà Lan

Dự đoán Tunisia - Hà Lan: Đội nào thắng?

Các chỉ báo chuyên môn nghiêng rất mạnh về Hà Lan. Về xu hướng bàn thắng, trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 3 bàn trở lên. Hà Lan có thể tạo sức ép lớn từ hai biên, các pha cắt vào của Gakpo và những tình huống xâm nhập vòng cấm của Reijnders hoặc Gravenberch. Nếu Hà Lan ghi bàn trong hiệp 1, Tunisia sẽ càng khó giữ được khối đội hình thấp trong phần còn lại.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn không cao. Tunisia mới ghi 1 bàn sau 2 trận, không có cú sút trúng đích trước Nhật Bản và nhiều khả năng phải chơi phần lớn thời gian bên phần sân nhà. Hà Lan có thể hướng đến trận thắng kèm sạch lưới, dù hàng thủ của họ vẫn từng mắc lỗi trong trận hòa Nhật Bản.

Hà Lan có khả năng nhỉnh hơn rõ ở số cú sút, số lần chạm bóng trong vòng cấm và phạt góc. Tunisia có thể tạo ra một vài tình huống bóng chết qua Hannibal hoặc Ali Abdi, nhưng số pha lên bóng có chất lượng khó nhiều. Trận đấu cũng không nhất thiết quá nặng thẻ nếu Hà Lan sớm kiểm soát nhịp độ.

Hà Lan nhiều khả năng kiểm soát bóng vượt trội, tạo áp lực liên tục và giải quyết trận đấu bằng chất lượng tấn công biên. Tunisia có thể chơi quyết liệt để tránh thêm một thất bại nặng, nhưng chênh lệch về phong độ và tổ chức hiện tại là rất lớn.

Dự đoán kết quả: Tunisia 0-3 Hà Lan.