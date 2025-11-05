Nhà xuống cấp, nên sửa hay xây mới?

(VTC News) -

Khi ngôi nhà xuống cấp, chật chội hoặc không còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nhiều gia chủ băn khoăn không biết nên sửa nhà hay xây mới?

Khi nào nên sửa nhà?

Sửa nhà là giải pháp phù hợp khi kết cấu ngôi nhà còn chắc chắn, chỉ hư hại ở mức độ vừa phải như bong tróc sơn, thấm tường, sàn xuống cấp hoặc cần cải tạo không gian sống.

Nên sửa nhà khi kết cấu còn chắc chắn. (Ảnh: Vantaiankhang)

Ngoài ra, nếu muốn thay đổi phong cách nội thất mở rộng thêm phòng hoặc cải thiện ánh sáng và thông gió mà không phá bỏ toàn bộ công trình, việc sửa chữa sẽ tiết kiệm chi phí đáng kể. Chi phí cải tạo thường chỉ bằng 30–60% so với xây mới, thời gian thi công nhanh hơn, đồng thời hạn chế việc phải xin lại giấy phép xây dựng.

Nếu ngôi nhà nằm trong khu vực bảo tồn di sản hoặc khu quy hoạch, xây nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp này, cải tạo nhà là biện pháp khả thi.

Nếu muốn có thêm không gian sinh hoạt cho các thành viên nhưng ngân sách hạn hẹp, phương án sửa chữa sẽ hiệu quả hơn.

Khi nào nên xây nhà mới?

Xây mới là lựa chọn tối ưu khi ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu cũ kỹ, không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Ngoài ra, nếu muốn thay đổi hoàn toàn công năng, kiến trúc, chẳng hạn từ nhà cấp 4 sang nhà 2 tầng, hoặc chuyển hướng phong cách thiết kế, xây mới là giải pháp hợp lý.

Trường hợp muốn nâng thêm tầng nhưng khả năng chịu tải của móng và kết cấu tổng thể không đảm bảo, xây mới là giải pháp tối ưu.

Xây nhà mới giúp chủ động từ đầu trong việc bố trí không gian, chọn vật liệu và thiết kế phù hợp với nhu cầu sinh hoạt cũng như xu hướng thẩm mỹ. Một công trình mới còn đảm bảo tuổi thọ lâu dài, ít phải bảo trì, sửa chữa trong nhiều năm tới.

Xây mới là giải pháp tối ưu khi nhà xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Vinavic)

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất khi xây mới là chi phí và thời gian. Xây mới đòi hỏi ngân sách gấp đôi, thậm chí gấp ba so với sửa chữa, kèm theo thủ tục pháp lý như xin giấy phép, thiết kế, thi công kéo dài vài tháng. Gia chủ cũng phải tạm thời di dời trong thời gian xây dựng, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Do vậy, trước khi quyết định sửa chữa hay xây mới, nên đánh giá hiện trạng nhà bằng cách mời kỹ sư hoặc đơn vị xây dựng đến kiểm tra. Họ sẽ giúp bạn xác định liệu phần móng, khung chịu lực còn đủ chắc chắn để cải tạo hay không.

Nếu ngân sách hạn chế và khung nhà còn tốt, sửa chữa hợp lý là giải pháp thông minh. Ngược lại, nếu nhà đã quá cũ, nền móng yếu hoặc kết cấu không thể mở rộng, xây mới là lựa chọn bền vững, giúp tiết kiệm chi phí về lâu dài.