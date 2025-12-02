Nha Trang đánh thức mỏ vàng kinh tế đêm, hé lộ 'át chủ bài' đầu tiên

Thấy gì từ chiến lược phát triển kinh tế đêm của Khánh Hòa?

Theo đề án phát triển kinh tế đêm của Khánh Hòa, giai đoạn 1 (2023–2025), tỉnh tập trung khai thác các khu vực, dịch vụ phục vụ kinh tế đêm sẵn có. Từ năm 2026 đến 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu hoàn thiện mô hình kinh tế đêm toàn diện, từng bước kêu gọi đầu tư vào các tổ hợp giải trí – nghỉ dưỡng quy mô lớn, hình thành “không gian sống về đêm” chuyên biệt, nơi du khách có thể lưu trú, trải nghiệm và tiêu dùng trong cùng một quần thể khép kín.

Khánh Hòa hướng tới mô hình kinh tế đêm toàn diện, kêu gọi đầu tư các tổ hợp giải trí – nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Với định hướng này, Khánh Hòa đang bước vào quỹ đạo chung của các đô thị du lịch hàng đầu châu Á, những điểm đến đã chứng minh sức mạnh kinh tế khổng lồ từ “ánh đèn đêm”. Điển hình như ở quốc đảo Singapore, Clarke Quay đã mang về hơn 1 tỷ SGD doanh thu du lịch – thương mại mỗi năm, thu hút hàng chục triệu lượt du khách quốc tế. Nơi đây được quy hoạch từ bến cảng sầm uất của đảo quốc trong thế kỷ 19 thành “thiên đường về đêm” với hàng trăm nhà hàng, quán bar, club và khu mua sắm mang phong cách cổ điển pha hiện đại.

Mỗi đêm hàng nghìn du khách đổ về Thâm Quyến (Trung Quốc) để chiêm ngưỡng show trình diễn đa phương tiện Mangrove Groove được dàn dựng trên sân khấu nước rộng hơn 5.600 m² hay phố đi bộ The Happy Coast quy tụ chuỗi nhà hàng quốc tế, quán bar ngoài trời, trung tâm mua sắm cao cấp cùng những sân khấu biểu diễn đường phố liên tục diễn ra;…

Tất cả đều nằm tại OCT Bay, quần thể giải trí, thương mại và văn hóa ven vịnh Nam Sơn, vận hành suốt 24h. Ngay cả một quốc gia có nền kinh tế thuộc nhóm đầu thế giới như Trung Quốc, “kinh tế đêm” cũng được xem là vũ khí chiến lược để thúc đẩy tiêu dùng nội địa và tái cấu trúc đô thị du lịch.

Quay lại với Khánh Hòa, thời cơ để kiến tạo một “OCT Bay” hay “Clarke Quay” phiên bản Việt đang đến. Khánh Hòa có Nha Trang, đô thị này hội đủ mọi yếu tố để trở thành “thủ phủ kinh tế đêm” của Việt Nam: Vừa có biển, vừa có sông, khí hậu ôn hòa, mật độ khách quốc tế cao và đặc biệt là văn hóa bản địa phong phú.

Nha Trang sở hữu nền tảng để xây dựng thành “thủ phủ kinh tế đêm” Việt Nam với cảnh quan đặc sắc, lượng khách quốc tế lớn và văn hóa phong phú.

“Đô thị giải trí 24h” tại Nha Trang – Kích hoạt nền kinh tế tỷ đô

Sau giai đoạn đầu tiên phát triển các hoạt động như chợ đêm, phố ẩm thực, không gian biểu diễn nghệ thuật ngoài trời,… kinh tế đêm Khánh Hòa đang bước sang giai đoạn hai đột phá hơn về quy mô và tầm vóc. Ở đó, Nha Trang tiếp tục giữ vai trò trọng tâm chiến lược, với cú “hạ cánh” của Tập đoàn Sun Group mang theo dòng vốn “chào sân” hơn 17.000 tỷ đồng được rót vào dự án Charmora City tại Nam Nha Trang, hình thành một tổ hợp đô thị quy mô 227ha.

Bắt nhịp xu hướng phát triển kinh tế đêm của thế giới, Sun Group từ lâu đã tiến những bước đi tiên phong tại Việt Nam, thắp sáng “đảo ngọc” Phú Quốc với Thị trấn Hoàng hôn qua những màn pháo hoa nghệ thuật, những cú nhào lượn đẳng cấp trong show diễn Bản giao hưởng đại dương - Symphony of The Sea hay mang đến Đà Nẵng một Bà Nà Hills vừa đẹp như miền tiên cảnh ban ngày, lung linh huyền ảo khi đêm xuống.

Nha Trang được kỳ vọng tái định hình bức tranh đô thị với dự án Charmora City, hướng tới “đô thị giải trí 24h” tầm vóc quốc tế.

Tinh hoa từ những thành công đó sẽ tiếp tục được kiến tạo cùng dấu ấn phát triển mới tại Charmora City với định hướng trở thành trung tâm giải trí, thương mại, kinh tế đêm lớn nhất Nam Trung Bộ. Dự án được hé lộ sẽ mang đến các công viên ven sông, công viên Onsen, bến du thuyền đến những show trình diễn nghệ thuật trên mặt nước kết hợp hiệu ứng ánh sáng, pháo hoa; chợ nổi và chợ đêm VuiFest,…

Tất cả hòa quyện thành một “vòng tuần hoàn giải trí” không ngừng nghỉ, nơi nhịp sống không tắt sau 18h mà chuyển mình sang một diện mạo hoàn toàn mới rực rỡ, sôi động và đầy năng lượng.

Ngoài ra Sun Group còn thể hiện một tầm nhìn phát triển bền vững khi quy hoạch dự án theo mô hình “Sponge City”. Đây là mô hình đặc biệt tiên tiến, được lấy cảm hứng từ sự linh hoạt của miếng bọt biển. Thay vì để nguồn nước tự nhiên trôi đi lãng phí hay gây ngập úng, Sponge City áp dụng các giải pháp thấm hút, lọc, giữ nước qua hệ thống sông hồ, công viên, đường sá… Cây cối được ươm trồng và phát triển trên nguồn nước này trở thành vành đai xanh, kiến tạo một đô thị sinh thái bền vững, không lo ngập lụt.

Charmora City áp dụng mô hình Sponge City, kiến tạo một đô thị sinh thái bền vững.

Có thể thấy, Charmora City hứa hẹn tạo ra một bước chuyển mình rõ nét trong quy hoạch phát triển kinh tế đêm tại Khánh Hòa. Mối liên kết giữa các hoạt động giải trí, du lịch đêm được thiết lập chặt chẽ trong mô hình đô thị, Charmora City sẽ tái định hình bức tranh đô thị Nha Trang, không chỉ là một đô thị biển sôi động về đêm mà dần định vị một “đô thị giải trí 24h” tầm vóc quốc tế.

Đặc biệt, thời gian qua, các hoạt động du lịch tại Nha Trang chủ yếu tập trung khai thác khu vực ven biển, trong khi thành phố còn sở hữu cảnh quan sông nước phong phú. Khu vực ven sông vốn đã được chứng minh là vùng đất tiềm năng để phát triển hệ sinh thái kinh tế đếm như cách Singapore đã phát triển Clarke Quay ngay bên bờ sông Singapore. Do đó, đây vẫn là dư địa rộng lớn để Nha Trang phát triển các tổ hợp kinh tế đêm quy mô, khai thác lợi thế sông nước kiến tạo dòng chảy tỷ đô cho nền kinh tế.

Charmora City khai thác lợi thế ven sông, trở thành “át chủ bài” đánh thức nền kinh tế đêm của Nha Trang.

Và Charmora City đặt tại phường Nam Nha Trang, bao bọc bởi hai dòng sông lớn là Quán Trường và sông Tắc, tận dụng khoảng trống tiềm năng này. Phát huy thế mạnh đưa những bờ sông thành điểm nhấn giải trí, thương mại và du lịch về đêm, dự án tiên phong của Sun Group sẽ là át chủ bài đánh thức nền kinh tế dưới ánh đèn của Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung.

Giới thiệu Charmora City.